Coronavirus a Ravenna: 82 positivi, 39 con sintomi, altri 3 ricoverati. Purtroppo 10 i morti nell’ultima settimana

LA SITUAZIONE REGIONALE, OGGI 6 NOVEMBRE 2020 – In Emilia-Romagna si sono registrati oggi 1.953 nuovi casi di positività, con oltre 20.800 tamponi con una media di 9,4 tamponi positivi ogni 100 (erano 2.180 ieri i positivi con oltre 20.300 tamponi e con una media di 10,7 tamponi positivi ogni 100). Dei nuovi positivi, sono 932 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. L’età media dei positivi di è 43,8 anni.

RT – INDICE DI TRASMISSIBILITÀ – Oggi in Regione è pari a 1,57, in diminuzione rispetto a una settimana fa (era 1,63).

I CASI ATTIVI – I casi attivi sono 33.730 (+ 1.757 sul giorno precedente).

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Sono 31.880 (+ 1.672 rispetto a ieri).

LE PERSONE IN TERAPIA INTENSIVA – I pazienti in terapia intensiva restano 177 in tutto il territorio regionale (come ieri), e sono così distribuiti: 8 a Piacenza (-1 rispetto a ), 18 a Parma (+1 rispetto a ), 14 a Reggio Emilia (stabili rispetto a ), 31 a Modena (-2 da ), 61 a Bologna (-2 rispetto a ), 4 a Imola (invariati rispetto a ), 11 a Ferrara (+2 da ), 8 a Ravenna (invariati), 4 a Forlì ( +1 rispetto a ), 2 a Cesena (numero invariato rispetto a ) e 16 a Rimini (+1 rispetto a ).

LE PERSONE RICOVERATE NEI REPARTI COVID – I pazienti ricoverati nei reparti Covid sono 1.673 (+ 85).

I GUARITI – Le persone complessivamente guarite salgono a 28.559 (+ 156). I DECESSI – Purtroppo, si registrano 40 nuovi decessi: 11 in provincia di Reggio Emilia (otto uomini di cui due di 87 anni e gli altri di 83,81,79,71, 69, 62; e tre donne rispettivamente di 89,92 e 88 anni), 10 anche in provincia di Ravenna (sei donne di cui due di 94 anni e le altre di 93, 91, 86, 71; quattro uomini di 91, 89, 71 e 63 anni); 9 in provincia di Modena (cinque donne di 100, 99, 92, 92, 86 anni e quattro uomini di 90, 89, 82, 78 anni ), 3 in provincia di Parma (due uomini di 87 e 74 anni e una donna di 94), 3 anche in provincia di Bologna (due donne di 87 e 79 anni e un uomo di 94 anni), 2 a Piacenza (un uomo di 70 anni e una donna di 35 con patologie pregresse), e 1 in provincia di Ferrara (un uomo di 81 anni) e in provincia Forlì-Cesena (una donna di 76 anni). Nessun decesso nella provincia di Rimini. Dall’inizio dell’epidemia i decessi in Emilia-Romagna sono complessivamente 4.752. L’età media delle persone decedute è di circa 83 anni. I CASI PER PROVINCIA – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

14.555 a Bologna e Imola (+ 535, di cui 296 sintomatici)

a 10.479 a Modena (+ 309, di cui 141 sintomatici)

a 10.328 a Reggio Emilia (+ 279, di cui 167 sintomatici)

a 7.924 a Piacenza (+ 178, di cui 102 sintomatici)

a 6.530 a Parma (+ 194, di cui 120 sintomatici)

a 5.422 a Rimini (+ 197, di cui 86 sintomatici)

a 3.778 a Ravenna (+ 82, di cui 39 sintomatici)

a 3.196 a Ferrara (+ 102, di cui 10 sintomatici)

a 2.755 a Forlì (+ 59, di cui 49 sintomatici)

a 2.074 a Cesena (+ 18, di cui 11 sintomatici)

Informativa sui nuovi casi positivi al Coronavirus in provincia di Ravenna aggiornata al 6 novembre

Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 82 casi; va però precisato che le variazioni significative che si stanno verificando in questi giorni sono dovute anche a problematiche di ordine logistico legate alla processazione dei campioni. In ogni caso si tratta di 43 maschi e 39 femmine; 43 asintomatici e 39 con sintomi; 79 in isolamento domiciliare e 3 ricoverati. Nel dettaglio: 40 da contact tracing; 16 per sintomi; 1 per test ricovero; 4 per categorie professionali; 19 per test volontario; 2 per rientro estero (Marocco e Serbia). Oggi la Regione ha comunicato 10 decessi, che si sono però verificati nel corso dell’ultima settimana, buona parte dei quali già emersi sulla stampa. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate, aggiornati alla mattinata di oggi, sono dunque 3.778, la cui distribuzione per comune risulta la seguente:

163 residenti fuori provincia Ravenna (+ 9)

1.447 Ravenna (+ 27)

646 Faenza (+ 18)

384 Lugo (+ 7)

244 Cervia (+ 7)

143 Alfonsine (+ 1)

117 Bagnacavallo (+ 1)

114 Russi (+ 1)

92 Castel Bolognese (+ 4)

65 Brisighella (+ 2)

62 Conselice

62 Cotignola (+ 1)

61 Massa Lombarda

59 Fusignano

42 Solarolo (+ 1)

32 Riolo Terme (+ 2)

27 Sant’Agata sul Santerno

13 Bagnara (+ 1)

5 Casola Valsenio

IL PUNTO DI DONINI SU RSA, SCUOLA E VACCINO ANTI-INFLUENZALE

Le strutture per anziani in Emilia-Romagna con almeno un caso positivo ad oggi – ha detto l’Assessore alla Sanità Raffaele Donini – sono 101 su 1.428 ovvero il 7% del totale della Regione. I degenti positivi ad oggi sono complessivamente 804.

Per quanto riguarda la scuola, Donini ha parlato di mille nuovi casi nelle scuole della Regione Emilia-Romagna nell’ultima settimana: complessivamente finora si registrano 3.034 casi nelle scuole, 314 docenti e altro personale, 2.710 fra gli studenti, soprattutto fra ragazzi delle medie e delle superiori.

Durante una diretta Facebook l’Assessore alla Sanità della Regione Emilia-Romagna Raffaele Donini ha dato anche i numeri della campagna anti-influenzale. Finora sono state vaccinate oltre 640 mila persone in Regione. Nelle ultime due settimane ci sono stati però dei problemi nel reperimento dei vaccini, perché una grande azienda farmaceutica che aveva vinto il bando della Regione non ha rispettato i tempi di consegna (la Regione farà causa e applicherà le penali del caso): l’Assessore Donini ha però affermato che ora la Regione è riuscita a rifornirsi di altre dosi (1 milione e 200 mila dosi per l’esattezza) che saranno subito distribuite per vaccinare la popolazione più fragile e gli over 60; 36 mila dosi saranno poi distribuite nelle farmacie per le persone meno fragili che ne fanno richiesta.