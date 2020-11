Faenza. Travolge sbarre del passaggio a livello e si schianta contro treno merci: 93enne in gravi condizioni

Nella mattinata del 6 novembre, lungo la via Ravegnana (Faenza), un anziano di 93 anni, forse vittima di un malore, ha dapprima travolto le sbarre del passaggio a livello a bordo della sua auto finendo poi la sua ‘corsa’ contro un treno merci di passaggio proprio in quel momento. L’anziano ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Bufalini di Cesena.

Sul luogo sono intervenuti la Polizia e il personale delle ferrovie per gli accertamenti del caso, cercando di ricostruire la dinamica del sinistro. La circolazione ferroviaria è stata momentaneamente sospesa con conseguenti ritardi sugli orari dei treni.