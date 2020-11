In casa gli trovano un fucile con la matricola abrasa e diverse munizioni: 60enne in arresto nel lughese

La Polizia ha arrestato M.V., 60enne originario della Calabria e residente nel comprensorio lughese.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Lugo e della Squadra Mobile della Questura hanno effettuato un controllo all’abitazione dell’uomo, che è stato trovato in possesso di un fucile calibro 12 con canna mozzata e privo della matricola perché abrasa.

All’interno dell’abitazione i poliziotti hanno anche rinvenuto diverse munizioni calibro 12, diverse cartucce per pistola calibro 6,35 e alcuni munizioni per fucile Flobert, sottoposte a sequestro insieme al fucile.

M.V. è stato condotto negli uffici del Commissariato dove è stato dichiarato in arresto per detenzione di arma alterata e clandestina e illecita detenzione di munizioni. Dopo le formalità di legge è stato sottoposto alla misura pre cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.