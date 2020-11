Ravenna. 65enne guida ubriaco: ora deve scontare 4 mesi ai domiciliari

La Polizia ha arrestato A.P., 65enne romagnolo residente a Ravenna, per il reato di guida in stato di ebrezza. Nel 2017, l’uomo era risultato positivo all’alcol test mentre si trovata alla guida del proprio veicolo, episodio per il quale è stato condannato alla pena della reclusione a 4 mesi: ieri il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha disposto la sua carcerazione, che è stata eseguita dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ravenna. Dopo le formalità di legge, A.P. è stato ristretto alla detenzione presso il proprio domicilio dove dovrà restare per i prossimi quattro mesi.