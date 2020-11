Ravenna, armato di coltello minaccia e rapina un benzinaio in via Panfilia

Rapina dai risvolti piuttosto inquietanti ieri giovedì 5 novembre al distributore di benzina Ego di via Panfilia a Ravenna. A quanto riferiscono i quotidiani Il Resto del Carlino e Corriere di Romagna oggi in edicola, un uomo a volto parzialmente coperto, armato di coltello, dall’accento dell’Est europeo, è entrato intorno alle 18.30 nel locale del distributore e ha minacciato il titolare, poi lo ha chiuso nel bagno per impossessarsi dell’intero incasso della giornata. Subito dopo l’uomo si è dato alla fuga, mentre il benzinaio rapinato è riuscito a liberarsi e a dare l’allarme. Seppure scosso, il benzinaio non ha avuto bisogno di cure mediche. Sulle tracce del rapinatore Polizia e Carabinieri. Le ricerche sono ancora in corso.