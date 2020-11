Rinforzati gli argini del Canale Bevanella, interventi per più di 720mila euro. Entro 2021 in sicurezza tutto il bacino

Il Consorzio della Bonifica della Romagna informa che sono da poco terminati due interventi di adeguamento degli argini del Canale Bevanella a valle della Statale Adriatica. I lavori appena ultimati sono frutto di due progetti realizzati e finanziati interamente dal Consorzio. Nel primo intervento (360.000 euro di finanziamento) l’argine sinistro è stato rialzato di 70 cm, nel tratto che dalle porte vinciane arriva al Torrente Bevano, per uno sviluppo complessivo di 850 metri. La sponda del canale è stata rinforzata al piede con del pietrame per limitare l’erosione e dare maggior stabilità all’argine.

Altri 360.000 euro di fondi consorziali sono stati destinati all’argine destro, ricostruito dalle porte vinciane sino a 300 metri dalla ferrovia, per uno sviluppo complessivo di due chilometri. Data la sua posizione in fregio alla strada, per garantirne la sicurezza, sono stati utilizzati massi ciclopici al piede poi ricoperti in terra fino a raggiungere un rialzo arginale medio di un metro. La scelta costruttiva “mista” massi /terra è stata fatta per un miglior inserimento dell’intervento nel contesto ambientale di pregio all’interno del parco del Delta del Po.

Entro l’anno saranno affidati i lavori di completamento per l’adeguamento degli argini fino alla strada S.S 16, che contano su un finanziamento consorziale di 280.000 euro. Coi lavori di completamento, nel 2021 verrà completata la messa in sicurezza dell’intero bacino della Bevanella, che da Castiglione di Ravenna porta le acque di pioggia a mare, iniziata nel 2006 coi fondi pubblici pervenuti al consorzio a seguito dei danni provocati dalle alluvioni del ’96 e del ’99.