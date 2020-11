Un decesso alla Cra Boari di Alfonsine, altri 34 positivi alla Cra Pallavicini-Baronio di Ravenna

Nella giornata di ieri 5 novembre si registra un nuovo decesso – il 6° dalla scoperta del focolaio – fra gli ospiti della Cra Boari di Alfonsine. La Sanità regionale ne darà conto nei suoi bollettini quotidiani solo nei prossimi giorni. La notizia è stata diffusa su Facebook dal Sindaco di Alfonsine Riccardo Graziani.

Come abbiamo poi già riferito, ieri è stato scoperto un focolaio all’interno del club professionistico di volley della Consar Porto Robur Costa, con 6 atleti e 2 persone dello staff già positivi al Covid. Oggi è previsto un altro controllo epidemiologico con i tamponi e dal club trapela un certo pessimismo circa la possibilità che si riscontrino altri casi di positività. Sotto accusa in particolare la trasferta di Consar Ravenna a Perugia il 25 ottobre: gli avversari presentavano già dei casi positivi e oggi hanno ben 12 atleti positivi su 14. Naturalmente la prossima partita del Ravenna a Monza è stata rinviata, con un numero così alto di positivi la squadra di Bonitta non può scendere in campo.

Infine, come riporta Il Resto del Carlino oggi in edicola, dagli ultimi tamponi ieri 5 novembre sono emersi altri 18 casi di positività fra gli ospiti della Cra Baronio-Pallavicini e 16 fra gli operatori. In totale, dunque, nella struttura di via Grado a Ravenna sono contagiati 40 operatori su 65 e 51 ospiti su 80. L’ASL Romagna ha affiancato il personale della Baronio-Pallavicini falcidiato dal contagio, ma la struttura non è stata commissariata come è avvenuto invece nel caso della Cra don Carlo Cavina di Lugo.

Infine alcuni casi sono stati segnalati in differenti scuole del territorio. In particolare tre nuovi casi all’Istituto Nervi-Severini di Ravenna: i ragazzi di tre classi ora verranno sottoposti a tampone.