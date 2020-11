Ravenna, omicidio Bravi, processo rinviato in attesa di pronunciamento della Corte costituzionale

Come riporta Il Resto del Carlino edizione di Ravenna in edicola questa mattina, si è chiusa con un rinvio a inizio dicembre la prima udienza davanti al Gip per la costituzione delle parti civili nel processo contro Riccardo Pondi, accusato del femminicidio della moglie Elisa Bravi. Omicidio avvenuto nella notte fra il 18 e 19 dicembre dell’anno scorso a Glorie di Bagnacavallo. La Procura chiuse le indagini, aveva chiesto un giudizio immediato: il processo doveva aprirsi lunedì 9 novembre in Corte d’Assise a Ravenna. Il rinvio a dicembre è stato stabilito per conoscere la decisione della Corte costituzionale chiamata nel frattempo a pronunciarsi sulla legittimità nel merito del rito abbreviato di fronte a casi delittuosi come quello in dibattimento a Ravenna (con conseguente riduzione della pena).