Ravenna, un positivo tra i giallorossi, gara con il Matelica posticipata alle 20,30

Il Ravenna Football Club comunica che “tra gli esiti dei tamponi effettuati nella giornata di giovedì 5 novembre è emersa la positività al virus Covid-19 di un membro del gruppo squadra. Il soggetto è asintomatico ed è già in isolamento fiduciario come previsto dalle vigenti disposizioni delle autorità sanitarie. Alla luce di questo esito è scattato il protocollo impostato dalla Lega Pro, pertanto l’intero gruppo squadra in mattinata è stato sottoposto ad una nuova tornata di test molecolari al fine di verificare l’eventuale presenza di ulteriori casi di positività.” Di conseguenza la partita contro il Matelica valida per il nono turno di campionato, inizialmente prevista per le ore 15 di oggi, sabato, è stata posticipata alle ore 20,30. Seguiranno ulteriori eventuali aggiornamenti.