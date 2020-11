Venerdì 6 novembre dopo le 22 il centro di Ravenna si presentava così, desolatamente deserto. Ieri infatti è scattata la prima di una lunga serie di notti di “coprifuoco” imposta (dalle 22 alle 5) dall’ultimo Dpcm Conte. Vedere il centro della città così stringe il cuore. Ma ora bisogna stringere i denti, tutti, e passare notti in apnea in casa. Per tornare a uscire e a rivedere le stelle. Qualche solitario in giro c’era. Un ragazzo con le cuffie ascolta musica. Due signore sulla panchina della piazza si scambiano quattro parole portando il cane a fare una sgambata. Un ciclista solitario percorre Via Cavour alle 00.15 (che l’orologio fosse fermo?). Scene di (stra)ordinario coprifuoco.

Foto 3 di 4