Rigeneriamo Lavezzola: i cittadini affidano all’Amministrazione comunale i progetti elaborati col percorso partecipativo

È giunto al termine Rigeneriamo Lavezzola, il percorso partecipativo iniziato a gennaio 2020 dal Comune di Conselice, coordinato e facilitato dalla cooperativa sociale Villaggio Globale, con il sostegno della legge regionale 15/2018 dell’Emilia-Romagna. Come previsto dalla legge regionale, il percorso si conclude con la consegna del Documento di Proposta Partecipata che rappresenta il prodotto del processo partecipativo su cui l’Amministrazione Comunale baserà la stesura del Piano di Programmazione Partecipata per il rilancio di Lavezzola.

“L’Amministrazione Comunale ha fortemente voluto che quest’anno, dopo San Patrizio nel 2019, si svolgesse il processo partecipato su Lavezzola. Questo processo, che ha visto un cofinanziamento da parte di Comune di Conselice e Regione Emilia-Romagna, è lo strumento più potente per creare e risollevare quella cittadinanza attiva che troppo spesso ormai “subisce” passivamente le decisioni, quando invece deve esserne parte attiva e propositiva” dichiara il Sindaco Paola Pula. “La Giunta Comunale ha recepito il Documento presentato dai cittadini. Terrà conto di tutte le proposte fatte e si impegna a dare, nei tempi stabiliti, una pronta risposta di tutte le azioni che si potranno mettere in campo per rilanciare la frazione di Lavezzola, che già nel 2020 ha visto la nascita di DART presso Villa Verlicchi”.

Dopo una fase iniziale di indagine e raccolta di proposte da parte dei cittadini attraverso eventi e questionari, nei mesi passati i lavezzolesi si sono suddivisi in gruppi di lavoro trasversali per elaborare queste informazioni e produrre 7 progetti che, durante l’evento finale del percorso tenutosi lo scorso 26 settembre presso il Parco Falcone-Borsellino, sono stati presentati al resto della cittadinanza attraverso una passeggiata esplorativa e un urban exhibit. Nella stessa occasione è stato chiesto ai cittadini di esprimere il proprio gradimento verso ciascun progetto attraverso una scala cromatica e numerica. L’esito di questa votazione, che ha avuto in totale 85 partecipanti, è il seguente:

1. Spazio (ai) Giovani! (voto medio: 9.25)

2. Teatro – Sala polivalente comunale (voto medio: 9.14)

3. Parco Falcone-Borsellino: riuso temporaneo e sperimentale (voto: 9.09)

4. Percorsi e accessibilità delle aree naturali (voto medio: 8.74)

5. Creazione di un’area cani (voto medio: 8.73)

6. Piazza Tiziano e rigenerazione spazi pubblici (voto medio: 8.45)

7. Spazi per lo sport (voto medio: 8.44)

Tutti i progetti, insieme al relativo voto raccolto, sono stati inseriti nel Documento di Proposta Partecipata, firmato da alcuni lavezzolesi in rappresentanza delle associazioni del territorio e dei cittadini. Il Documento contiene infatti tutti i passi effettuati dalla partecipazione e gli esiti che ne sono derivati: dalla premessa che ha portato alla scelta di intraprendere questo percorso, agli eventi e al coinvolgimento della popolazione; dalle dettagliate schede di ciascun progetto, alle indicazioni sulle risoluzioni che prenderà l’Amministrazione Comunale e sul successivo monitoraggio delle stesse.

Questo documento, insieme a tutto il materiale prodotto in questi mesi, è liberamente consultabile online sul sito di progetto http://www.comune.conselice.ra.it/Citta-e-territorio/Progetti-di-partecipazione/Progetto-di-partecipazione-Rigeneriamo-Lavezzola e sul gruppo facebook creato ad hoc Rigeneriamo Lavezzola.