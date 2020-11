Venerdì 6 novembre dopo le 22 Faenza si presentava così, desolatamente deserta. Ieri 6 novembre infatti è scattato la prima di una lunga serie di notti di “coprifuoco” imposto (dalle 22 alle 5) dall’ultimo Dpcm Conte. Vedere il centro della città così stringe il cuore. Ma ora bisogna stringere i denti, tutti, e passare notti in apnea in casa. Per tornare a uscire e a rivedere le stelle. Fanno tenerezza i solitari ‘trasgressori’ del coprifuoco che si vedono sulla pubblica piazza, per la sgambata del cane o per una boccata d’aria vicino a casa.

