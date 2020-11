Lugo. Modifiche alla viabilità in Via Emaldi dal 9 all’11 novembre

Da lunedì 9 a mercoledì 11 novembre dalle 8 alle 18 per consentire alcuni lavori edili saranno in vigore modifiche alla viabilità in via Emaldi, a Lugo, nel tratto compreso tra via Cento e vicolo Strocchi.

In queste giornate il tratto di via Emaldi tra via Cento e vicolo Strocchi sarà chiuso al traffico, a eccezione dei residenti, che potranno percorrerla, nel corso dei lavori, in entrambi i sensi di marcia. Dopo le 18 la viabilità riprenderà regolarmente.

Dal 9 all’11 novembre in via Cento sarà anche in vigore un divieto di sosta con rimozione coatta dal civico 44 al civico 36.