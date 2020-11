Coronavirus a Ravenna: 173 positivi, 98 con sintomi. Tre ricoveri in più e tre in più in terapia intensiva

LA SITUAZIONE REGIONALE, OGGI 9 NOVEMBRE 2020 – In Emilia-Romagna si sono registrati oggi 2.025 nuovi casi di positività, con circa 12.500 tamponi con una media di 16,2 tamponi positivi ogni 100, leggermente inferiore a ieri (erano 2.360 ieri i positivi con quasi 13.000 tamponi e con una media di 18,2 tamponi positivi ogni 100). Dei nuovi positivi, sono 829 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. L’età media dei positivi di è 45,7 anni.

I CASI ATTIVI – I casi attivi sono 39.630 (+ 1.779 sul giorno precedente).

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Sono 37.487 (+ 1.666 rispetto a ieri).

LE PERSONE IN TERAPIA INTENSIVA – I pazienti in terapia intensiva sono 204 in tutto il territorio regionale (+ 10), e sono così distribuiti: 13 a Piacenza (+2 rispetto a ), 20 a Parma (invariato), 17 a Reggio Emilia (-1 rispetto a ), 37 a Modena (+3), 63 a Bologna (+2), 5 a Imola (invariato), 13 a Ferrara (+1), 12 a Ravenna (+3), 3 a Forlì (invariato), 4 a Cesena (invariato) e 17 a Rimini (invariato).

LE PERSONE RICOVERATE NEI REPARTI COVID – I pazienti ricoverati nei reparti Covid sono 1.939 (+ 103).

I GUARITI – Le persone complessivamente guarite salgono a 28.978 (+ 238).

I DECESSI – Purtroppo, si registrano 8 nuovi decessi: 3 in provincia di Modena (due uomini di 88 e 89 anni e una donna di 87), 2 in quella di Rimini (una donna di 82 anni e un uomo di 84), uno in quella di Parma (un uomo di 73 anni), uno in quella di Bologna (un uomo di 65 anni), uno nella in provincia di Forlì-Cesena (un uomo di 53 anni residente a Cesena). Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, in Emilia-Romagna i decessi sono complessivamente 4.824.

I CASI PER PROVINCIA – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: