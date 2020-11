Faenza, Sindaco Massimo Isola sui positivi in aumento: “a fare la differenza è il nostro senso di responsabilità”

Nel suo appuntamento di commento ai dati del Coronavirus su Facebook, ieri domenica 8 novembre il Sindaco di Faenza Massimo Isola ha parlato soprattutto dei casi in 2 scuole: la primaria don Milani e l’Itip Bucci. E poi ha ricordato a tutti la necessità di assumere comportamenti adeguati per proteggersi, perché “a fare la differenza è il nostro senso di responsabilità e come agiamo quotidianamente.”

“Come nel resto della Provincia, i numeri che certificano i nuovi faentini positivi al Covid iniziano ad essere significativi. – scrive Isola – La dimensione sanitaria al momento regge ma è chiaro che se la progressione dei contagi non dovesse rallentare diventerà sempre più complicata, giorno dopo giorno. Due parole sulla lettura dei numeri. Il dato di ieri che ha certificato 51 nuovi positivi è senza dubbio molto rilevante. Il conteggio giornaliero dei nuovi casi è però condizionato anche da situazioni contingenti, come modalità e tempi di effettuazione dei tamponi e delle refertazioni per territori che spesso si accumulano. Nei 51 di ieri, ad esempio, erano conteggiate le 14 positività riscontrate nei giorni scorsi alla primaria don Milani. Per questo, al momento, il dato più attendibile per comprendere il trend dell’emergenza è certamente quello dei contagi settimanali.”

“Due dati dall’Ausl, sentita anche questa mattina: sono in aumento i casi positivi con sintomi, perciò individuati tramite segnalazione dei medici di base e la conferma, incoraggiante, che non sono in atto focolai. I contagi avvengono prevalentemente in contesti familiari. La criticità più significativa resta quella della primaria don Milani. Come ribadito dalla dirigente scolastica, l’Ausl ne ha deciso la chiusura di due settimane per il verificarsi tutte assieme di tre evenienze: la positività di diversi alunni, di almeno tre insegnanti e il coinvolgimento di classi diverse. Questo periodo verrà utilizzato per una sanificazione straordinaria di tutto il plesso. Da segnalare anche l’ITIP Bucci che ad oggi conta diversi positivi tra i suoi studenti. Per concludere, assicuro che i controlli vengono fatti, le multe a chi trasgredisce le norme anticovid pure. Ma è illusorio pensare siano sufficienti a risolvere il problema se a monte non c’è la consapevolezza che a fare la differenza è il nostro senso di responsabilità e come agiamo quotidianamente. – conclude il Sindaco Isola – Penso alle occasioni di assembramento: per quanto le norme cerchino di ridurle senza azzerare completamente socialità ed economia in un difficilissimo equilibrio, limitare il più possibile le situazioni a rischio sta solo a noi e al nostro buon senso. Purtroppo ancora troppi sembrano non capirlo. Possiamo fare tutti di più e meglio. Buona serata.”