L’Emilia-Romagna resta ancora zona gialla. Altre 5 Regioni diventano arancioni

Altre cinque Regioni passano in zona arancione. L’Emilia-Romagna resta zona gialla. Sospeso fino a domani il giudizio sulla Campania. La situazione continua a peggiorare su tutto il territorio nazionale, dove l’indice di trasmissibilità del virus è pari a 1,7. Le Regioni diventate arancioni sono Umbria, Basilicata, Liguria, Toscana e Abruzzo. La notizia è riportata in questo modo dall’Ansa: “Il ministro Speranza mi ha anticipato poco fa l’esito della riunione che ha stabilito il passaggio dell’Abruzzo, insieme ad altre quattro Regioni – Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana – nella zona arancione. Gli effetti del provvedimento che il ministro si appresta a firmare in serata avranno decorrenza dalla giornata di mercoledì”. Lo ha dichiarato il Presidente dell’Abruzzo, Marco Marsilio. La notizia è già stata rilanciata dal TG3 delle 19. Durante la giornata si erano rincorse indiscrezioni sulla possibilità che anche la nostra Regione potesse diventare zona arancione o addirittura zona rossa.

