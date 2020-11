Lugo, Sindaco Davide Ranalli su feste nei locali: “tristezza e delusione, non faremo passare sotto silenzio questa violazione”

Nel suo Focus sui dati di ieri 8 novembre su Facebook, il Sindaco di Lugo Davide Ranalli ha usato parole dure per stigmatizzare comportamenti irresponsabili da parte di alcuni suoi concittadini. Chi fa feste in locali e non dovrebbe. Chi fa scherzi di cattivo gusto mentre servirebbero toni più rispettosi in un momento così grave per tutti. Il Sindaco ha annunciato provvedimenti.

Ma ecco il post di ieri: “Oggi i numeri sono più contenuti a Lugo. Mi sono stati comunicati 3 nuovi casi di positività al Covid-19, tutti e tre asintomatici. Si tratta di una notizia più incoraggiante rispetto ai giorni scorsi, ma non è un “liberi tutti”. Nella provincia di Ravenna si sono registrati 89 nuovi casi, ma in tutta la regione sono 2.360 i nuovi contagi, con una percentuale di nuovi positivi sul numero di tamponi effettuati pari al 18,2%. Sono numeri alti, che impongono a tutti responsabilità e rispetto delle regole. Noi ci stiamo impegnando a effettuare i controlli contro assembramenti e violazioni delle norme in vigore ma è fondamentale la collaborazione di tutti. A questo proposito, vorrei sottolineare che avere visto oggi le foto di qualche esercente lughese che organizza feste nonostante i divieti mi ha lasciato una tristezza e una delusione assolute. Ci sono commercianti che stanno vivendo una crisi gravissima a causa di questa pandemia mentre altri, credendosi furbi, aggirano i divieti. – scrive il Sindaco – Voglio essere chiaro: non faremo passare sotto silenzio questa violazione, ma anzi interverremo con decisione perché pensiamo che il rispetto delle regole e dei tanti cittadini ed esercenti che rispettano tutte le norme in vigore siano fondamentali.”

“Allo stesso modo ritengo di pessimo gusto l’idea di qualcuno di fare suonare una sirena in pieno centro alle 18. Forse c’è chi non lo ha capito, ma la situazione è seria e servono responsabilità, rispetto e quel senso civico che sembra sconosciuto a molti. – conclude il primo cittadino – Il Pavaglione è un simbolo di Lugo che l’Amministrazione comunale vuole mettere a disposizione di tutti i cittadini, ma questo non significa che si possa fare tutto ciò che si vuole, in barba alle regole. Basterebbe solo un po’ di buon senso per capire che far suonare una sirena è assolutamente fuori luogo. Sono certo che questa sarà l’ultima volta e che non si ripeteranno mai più simili cialtronate perché in caso contrario siamo pronti a prendere provvedimenti.”