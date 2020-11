Russi. Tre alunni delle scuole elementari positivi al Covid, scatta l’isolamento cautelare per due sezioni

Giornata densa di notizie per il comune di Russi, alle prese come tanti comuni con nuovi casi di positività al Covid-19. Oltre a due episodi in ambito familiare comunicati da Ausl, il sindaco di Russi, Valentina Palli, comunica che due sezioni delle scuole elementari saranno messe in isolamento cautelare avendo identificato tre alunni positivi al Covid-19.

Palli informa inoltre che, dal 10 novembre, a causa della positivizzazione di un parente di un ospite, sarà chiuso anche il servizio diurno della CRA Baccarini per una maggiore tutela. “Sappiamo che il servizio è fondamentale per le famiglie che ne fanno richiesta, ma in questo momento ASP ha deciso in modo condivisibile di assumere l’atteggiamento di maggiore protezione degli ospiti” asserisce il sindaco russiano, chiosando il suo intervento non mancando di ricordare la morte di Bill Holmberg, stella sportiva legata alla comunità russiana: “Per una malattia che lo affliggeva da tempo oggi piangiamo unitamente a tutta la comunità ASD Goti la scomparsa di Bill Holmberg, protagonista di un pezzo di storia del baseball. Ci uniamo al dolore della famiglia e degli amici”.