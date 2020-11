Alfonsine, altri tre decessi alla Cra Boari. Molti i casi nelle scuole, chiuse attività in presenza alla Guido Novello di Ravenna

Sul fronte Coronavirus la giornata di ieri 9 novembre segnala ancora brutte notizie su vari fronti e in particolare sul versante strutture per anziani e scuole. Il Sindaco di Alfonsine Riccardo Graziani nel suo report quotidiano informa del “decesso in ospedale di ulteriori due ospiti positivi al Covid della Cra Boari. Non è facile rinvenire le parole per esprimere appieno il dispiacere in questi momenti, ma porgo le condoglianze alle famiglie, ribadendo la vicinanza in un frangente così difficile. Non sono ancora pervenuti i risultati dei tamponi effettuati sabato scorso, ma confido che domani (oggi, ndr) vi saranno.” Il Resto del Carlino oggi in edicola riferisce poi la notizia che un terzo anziano della Boari sarebbe morto per Covid, in Ospedale, ricoverato da giorni, prima dello scoppio del focolaio nella struttura. Con questi tre decessi, sale a 11 il tragico computo delle persone che il Covid si è portato via alla Boari, con la complicità di altre patologie legate in gran parte all’età degli ospiti. I tre deceduti di ieri legati alla Cra di Alfonsine non sono stati ancora registrati nel bollettino quotidiano della Sanità regionale.

A Lugo, pesantemente colpita per il focolaio scoperto alla struttura don Cavina, commissariata, sono stati scoperti altri 8 positivi in un’altra struttura per anziani, la San Domenico di via Emaldi: qui sono stati trovati 2 operatori e 6 anziani (su 40 ospiti) positivi.

Sul versante scuole, la media Guido Novello di Ravenna ha deciso di chiudere tutte le attività in presenza dopo che sono stati scoperti alcuni casi di positività e, soprattutto, è stata trovata positiva una docente che aveva insegnato in quasi tutte le classi. La notizia è riportata sempre dal Resto del Carlino. Altri positivi in varie scuole di tutta la provincia, a Brisighella, a Faenza, a Russi, a Conselice, a Ravenna, a Marina di Ravenna.