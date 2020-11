Cabina di regia Ministero della Salute: tutte le Regioni sono classificate a rischio alto di epidemia non controllata

Il report della Cabina di regia presso il Ministero della Salute numero 25 relativo al periodo 26 ottobre – 1 novembre (elaborato ieri 9 novembre) conferma che “l’epidemia in Italia è in rapido peggioramento. Nella maggior parte del territorio nazionale è compatibile con uno scenario di tipo 3 ma sono in aumento il numero di Regioni/Province Autonome (PA) in cui la velocità di trasmissione è già compatibile con uno scenario 4 (quello che consiglia sostanzialmente un lockdown totale del Paese, ndr).

La Cabina di regia parla di “situazione complessivamente e diffusamente molto grave sull’intero territorio nazionale con criticità ormai evidenti in numerose Regioni e PA italiane. La situazione descritta in questa relazione evidenzia forti criticità dei servizi territoriali e il raggiungimento attuale o imminente delle soglie critiche di occupazione dei servizi ospedalieri in tutte le Regioni/PA. Tutte le Regioni/PA sono classificate a rischio alto di una epidemia non controllata e non gestibile sul territorio o a rischio moderato con alta probabilità di progredire a rischio alto nelle prossime settimane.”

A rendere ancora più fosco il quadro, bisogna ricordare che si allargano le richieste da parte del mondo medico (medici di medicina territoriale e medici ospedalieri) per arrivare al più presto al lockdown totale del Paese perché la situazione dal loro punto di vista – quello del fronte sanitario – è giudicata ormai insostenibile. Il Governo al momento resiste sulla linea delle restrizioni differenziate e delle tre fasce – regioni gialle, arancioni, rosse – ma intanto le restrizioni si allargano e poi si parla di una data – quella di domenica 15 novembre – che potrebbe rappresentare una soglia: se entro il 15 novembre, cioè nei prossimi 3-4 giorni, non si arresta la crescita dei contagi e, soprattutto, se non si arresta lo stato di assedio cui sono sottoposte le strutture ospedaliere e i presidi sanitari, il Governo potrebbe essere costretto a introdurre le misure più restrittive in tutto il Paese. Tutta l’Italia diventerebbe zona rossa, in altre parole. Per ora è solo un’eventualità, presto potrebbe diventare una necessità.

Per ora resta la suddivisione in tre fasce, con l’Emilia-Romagna ancora in fascia gialla.

GLI ULTIMI DATI INDICATORI: DATI_MONITORAGGIO_9_11_2020