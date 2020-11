Incidente a Lugo, anziano di Fusignano muore sul colpo

Intorno alle 14 di questo pomeriggio, martedì 10 novembre, un 90enne di Fusignano è deceduto dopo essere caduto dalla sua bicicletta a tre ruote mentre percorreva la rotonda tra via Quarantola e via Sant’Andrea, a Lugo. Al momento, sembrerebbe che la causa della morte non sia da attribuire a contatto con altro veicolo: l’anziano in sella alla bici si sarebbe ribaltato da solo finendo sul fosso adiacente la strada. Gli operatori sanitari giunti sul posto con automedica non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 90enne. Sul luogo dell’incidente anche una volante della polizia di Stato del commissariato di Lugo per effettuare i rilievi di legge.



Un’immagine dell’incidente di questo pomeriggio