Lettera di minacce delle Brigate Rosse al sindaco di Ravenna. La solidarietà di FI, PD, PRI, Art. 1 e altri a Michele de Pascale

C’è anche il sindaco di Ravenna Michele de Pascale tra i sindaci destinatari nei giorni scorsi di una lettera di minacce firmata dalle “Nuove Brigate Rosse” con tanto di simbolo in intestazione. La stessa missiva è arrivata infatti anche al primo cittadino di Ferrara, Alan Fabbri, e di Rimini, Andrea Gnassi, dove si contestano le restrizioni introdotte per limitare la diffusione del Covid-19. Nella lettera, inoltre, si fa accenno anche a possibili attacchi terroristici contro sedi politiche, uffici pubblici, stazioni e redazioni giornalistiche. Diversi esponenti politici e del mondo economico ravennate hanno espresso vicinanza e solidarietà al primo cittadino. In corso indagini dei poliziotti della Digos.

Forza Italia

“Non vi è colore che tenga quando sono in gioco i valori della democrazia – dichiara in una nota il vice commissario regionale di Forza Italia, Alberto Ancarani – e poiché proprio chi scrive non ha mai avuto timore nel rappresentare quando è apparso opportuno il rischio che detti valori venissero calpestati, appare ancora più importante che debba innalzarsi in questo caso anche dall’opposizione un netto muro di solidarietà e di vicinanza di fronte a simili gesti. A nome di Forza Italia esprimo al Sindaco di Ravenna Michele De Pascale la più sentita solidarietà per il vile atto minatorio giuntogli sotto forma di lettera firmata Nuove brigate rosse”.

Partito democratico di Ravenna

“La comunità democratica si stringe al fianco di Michele de Pascale e degli altri primi cittadini raggiunti in queste ore da lettere minatorie e gli esprime solidarietà e vicinanza. È davvero intollerabile – commenta Alessandro Barattoni, Segretario provinciale del Partito democratico di Ravenna – che si creda di poter intimidire i sindaci in questo terribile momento. Gli autori minacciamo attacchi e contestano le norme restrittive per contrastare la pandemia. Il nemico da combattere è il virus non le amministrazioni. Dobbiamo essere tutti uniti di fronte alla crisi che stiamo vivendo e che cerchiamo di fronteggiare in ogni modo come cittadini e con le istituzioni. La difficile situazione sociale ed economica non può degenerare in atti vili e vergognosi come questo che, in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, rischiano di convogliare in modo deleterio la sofferenza e le difficoltà delle persone”.

Partito Repubblicano di Ravenna

“La lettera al rappresentante delle istituzioni locali – dichiara il Segretario Comunale PRI di Ravenna, Stefano Ravaglia – è di fatto una minaccia a tutta la comunità che respingiamo nella maniera più assoluta, fieri delle tradizioni antifasciste e di solidarietà di Ravenna tutta, al di là delle differenti visioni politiche”.

Articolo Uno Ravenna e Sinistra per Ravenna

“Esprimiamo la più sentita vicinanza e solidarietà al sindaco di Ravenna Michele de Pascale e a tutti coloro i quali, come i sindaci di Ferrara e Rimini, hanno ricevuto lettere minatorie che minacciano azioni terroristiche, intimidatorie e violente. Non si tratta solamente di un episodio deplorevole – affermano da Articolo Uno Ravenna e Sinistra per Ravenna – quanto di un gesto inqualificabile e di gravità inaudita: è inaccettabile che qualcuno pensi di poter intimidire amministratori territoriali, le istituzioni e le comunità tutte con minacce gravi e che sono da condannare con fermezza e determinazione; queste sono un vero e proprio attacco alla nostra Democrazia compiuto, per di più, in un momento di estrema sofferenza e difficoltà per il nostro Paese, colpito dalla crisi sanitaria ed economica, approfittando del malessere e delle difficoltà che l’intera comunità nazionale sta provando sulla propria pelle. Saremo sempre dalla parte dei valori democratici, della Democrazia, in difesa delle istituzioni repubblicane e della civile e pacifica vita democratica contro ogni violenza, ogni intimidazione o atto antidemocratico”.

Italia Viva Ravenna

“È in atto un tentativo di intimidire le persone e le istituzioni – commentano i coordinatori provinciali di Italia Viva, Roberto Fagnani e Chiara Duranti – , altre lettere di minacce sono pervenute al Sindaco di Ferrara Alan Fabbri e al Sindaco di Rimini Andrea Gnassi, peraltro in un momento molto delicato della vita delle nostre comunità a causa della pandemia dovuta al Covid 19, anche a loro esprimiamo la nostra più vicina solidarietà. Nelle lettere vengono contestate le norme in vigore sulle restrizioni sociali e si minacciano atti terroristici contro sedi politiche, luoghi pubblici e giornali, che condanniamo duramente con l’ auspicio che le forze dell’ordine al più presto possano individuare i responsabili”. I coordinatori concludono ribadendo la necessità che in questo momento le forze politiche, sociali, i cittadini si stringano uniti, contro tali atti intimidatori, con le istituzioni, con i Sindaci e con tutti coloro che hanno a cuore le nostre comunità.

Gruppo consiliare Alberghini

“Esprimo tutta la mia più profonda solidarietà al sindaco de Pascale per la vile lettera minatoria ricevuta, in un momento già estremamente delicato e difficile. Ora più che mai – aggiunge il capogruppo del gruppo consiliare Alberghini, Massimiliano Alberghini – occorre compattezza ed unità di intenti di fronte a gesti cosi intollerabili ed a situazioni cosi drammatiche come quelle che stiamo vivendo”.

UIL di Ravenna

“In questo momento – afferma Carlo Sama, Segretario Generale UIL – dobbiamo tutti stringerci vicino alle istituzioni e a chi le rappresenta nella convinzione che solo l’unità di intenti e il rispetto delle regole della comune convivenza ci porteranno fuori da questa difficilissima situazione sanitaria ed economica. La nostra comunità deve reagire ed opporsi ad ogni forma di violenza, sia essa anche verbale, per salvaguardare il valore del dialogo e della responsabilità soprattutto in questi momenti cosi drammatici”.

Gruppo SAPIR e TCR

“Ti siamo vicini ora più che mai – scrivono il presidente del Gruppo SAPIR Riccardo Sabadini e di TCR – Terminal Container Ravenna, Giannantonio Mingozzi – anche a nome dei dipendenti SAPIR e Terminal Container, alla tua famiglia ed a tutta l’Amministrazione ravennate, e ti siamo grati per l’impegno che a nome del Comune e di tutte le Provincie italiane stai offrendo per combattere la diffusione del Covid in favore di tutta la popolazione e del mondo delle imprese e dei lavoratori, e per questo vai avanti caro Sindaco!”