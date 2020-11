Mondo Convenienza apre all’Esp di Ravenna giovedì 12 novembre: 45 nuove assunzioni

Mondo Convenienza apre un nuovo Punto vendita a Ravenna il 12 novembre presso il centro commerciale ESP. 1052 metri, quadri espositivi con 56 stand suddivisi tra camere, soggiorni, camerette, divani bagni e cucine.

“Le chiusure dei Centri Commerciali durante il week-end non ci hanno fermato. Abbiamo concentrato maggior impegno ed energie nel realizzare uno spazio in linea con le tradizioni locali: i nostri architetti ed i nostri visual infatti, hanno selezionato rivestimenti e decorazioni tipiche dell’architettura ravennate e tutto il percorso è stato dotato di tutti i sistemi sanitari e di sicurezza necessari per rendere l’esperienza di visita sicura e piacevole” dichiara il gruppo MC.

“Non vogliamo fermarci, nemmeno in questo momento. Lo dobbiamo ai nostri dipendenti ed ai nostri clienti che, in questi periodi difficili non ci hanno mai abbandonato”, aggiungono.

Mondo Convenienza arriva così a 44 punti vendita e 33 hub logistici in 35 anni di attività. Quello di Ravenna è il secondo store aperto dopo il lockdown. 45 nuove assunzioni che si aggiungono ai 3500 lavoratori del gruppo in tutta Italia.

“Noi ci crediamo e vi aspettiamo a Ravenna” concludono.