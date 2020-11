Altri casi di Covid 19 nelle case di riposo per anziani: scoperto focolaio alla Cra San Domenico di Lugo

Non si arrestano i contagi di Covid 19 all’interno delle strutture protette e residenze per anziani della provincia. Questa volta è toccato alla Cra San Domenico di Lugo, dove nelle ultime ore si sono registrate alcune positività tra gli ospiti e gli operatori.

“Siamo costantemente in contatto con le autorità sanitarie per seguire la situazione e proseguono ovviamente gli accertamenti su tutto il personale e gli anziani della casa di riposo”, ha spiegato il sindaco Davide Ranalli, che nel suo report quotidiano sui dati ha aggiunto: “resta per ora fermo il dato sui guariti, un numero che da alcune settimane non viene aggiornato. Non è una dimenticanza, ma purtroppo in questi giorni non ci sono state comunicate nuove guarigioni”.

Aumentano purtroppo anche i ricoverati nell’ospedale di Lugo. L’Ausl Romagna ha comunicato giusto ieri il passaggio al livello rosso del Piano per la gestione dei posti letto nelle strutture ospedaliere della Romagna: “Non si può abbassare la guardia – chiosa Ranalli -, serve ancora responsabilità e rispetto delle regole”.