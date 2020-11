Cooperazione romagnola. Venerdì 13 novembre webinar ‘Superbonus 110% – Il ruolo delle BCC del territorio’

Il sistema della cooperazione romagnola ha organizzato per venerdì 13 novembre un webinar gratuito dal titolo «Superbonus 110% – Il ruolo delle BCC del territorio». L’evento, in programma alle ore 16 su una piattaforma virtuale, è aperto a tutti.

Nel corso dell’incontro, promosso da Confcooperative Ravenna-Rimini e Confcooperative Forlì-Cesena, si metteranno in luce tutte le opportunità che le BCC dell’area Romagna possono attivare per soci e clienti che intendono avviare un intervento di ristrutturazione compreso nell’iniziativa del Superbonus 110%.

A parlarne saranno: Fausto Poggioli per LA BCC ravennate, forlivese e imolese; Davide Brigliadori per Riviera Banca; Mauro Gherardi per Romagna Banca; Stefano Clementi per Banca Malatestiana; Matteo Rivaroli per BCC Sarsina e Daniele Bagni per CCRomagnolo.

Parteciperà inoltre Mauro Fabbretti, presidente della Federazione BCC Emilia-Romagna.

Per partecipare e ricevere il link ravennarimini@confcooperative.it.