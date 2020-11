Coronavirus a Ravenna: 168 casi e 14 ricoveri. 6 decessi nelle ultime 48 ore: 5 uomini di 77, 84, 88, 91 e 93 anni e una donna di 92 anni

INFORMATIVA SUI CASI DI COVID IN PROVINCIA DI RAVENNA OGGI 11 NOVEMBRE

Nel territorio provinciale di Ravenna sono stati registrati 168 casi: si tratta di 90 maschi e 78 femmine; 66 asintomatici e 102 con sintomi; 154 in isolamento domiciliare e 14 ricoverati. Nel dettaglio: 75 scoperti da contact tracing; 62 per sintomi; 3 per test ricovero; 3 per test di categoria; 25 per tampone volontario. la Regione ha comunicato 6 decessi che si sono verificati nelle ultime 48 ore: 5 uomini di 77, 84, 88, 91 e 93 anni e una donna di 92 anni. Non risultano guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate, aggiornati alla mattinata di , sono dunque 4.523. Rispetto alla distribuzione sul territorio la suddivisione risulta essere la seguente:

1.691 nel comune di Ravenna (+ 31)

754 Faenza (+ 68)

438 Lugo (+ 10)

291 Cervia (+ 8)

156 Alfonsine (+ 2)

156 Bagnacavallo (+ 15)

134 Russi (+ 3)

114 Castel Bolognese (+ 6)

82 Cotignola (+ 1)

80 Brisighella (+ 3)

78 Massa Lombarda (+ 2)

76 Conselice (+ 5)

72 Fusignano (+ 3)

49 Solarolo

46 Riolo Terme (+ 3)

32 Sant’Agata sul Santerno (+ 1)

15 Bagnara

10 Casola Valsenio (+ 3)

181 residenti fuori provincia di Ravenna (+ 4)

LA SITUAZIONE REGIONALE, OGGI 11 NOVEMBRE

In Emilia-Romagna si sono registrati oggi 2.428 nuovi casi di positività, con oltre 20.600 tamponi con una media di 11,8 tamponi positivi ogni 100, superiore di un punto a ieri (i casi positivi erano 2.430 ieri con circa 22.500 tamponi e con una media di 10,8 tamponi positivi ogni 100). Dei nuovi positivi, sono 1.292 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. L’età media dei positivi di oggi è 46,2 anni.

I CASI COVID ATTIVI – I casi attivi ad oggi sono 43.891 (+ 2.111 sul giorno precedente).

LE PERSONE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE – Ad oggi sono 41.597 (+ 2.052 rispetto a ieri).

LE PERSONE IN TERAPIA INTENSIVA – I pazienti in terapia intensiva sono 222 in tutto il territorio regionale (+ 7), e sono così distribuiti: 12 a Piacenza (+1 rispetto a ), 17 a Parma (-1), 20 a Reggio Emilia (+2 rispetto a ), 45 a Modena (+4), 65 a Bologna (invariato), 6 a Imola (invariato), 15 a Ferrara (+2), 13 a Ravenna (+1), 6 a Forlì (invariato), 5 a Cesena (invariato) e 18 a Rimini (-2).

LE PERSONE RICOVERATE NEI REPARTI COVID – I pazienti ricoverati nei reparti Covid attualmente sono 2.072 (+ 52).

I GUARITI – Le persone complessivamente guarite dall’inizio della pandemia salgono a 29.516 (+ 286).

I DECESSI – Purtroppo, si registrano 31 nuovi decessi: 8 in provincia di Modena (3 donne – di 77, 78 e 88 anni – e 5 uomini, di 82, 84, 90 anni e due 87enni); 6 a Parma città e provincia (tutti uomini, rispettivamente di 42, 51, 83, 85, 89, 92); 6 in quella di Ravenna (vedi sopra), 5 in quella di Reggio Emilia (una donna di 91 anni e 4 uomini rispettivamente di 81, 83, 84 e 99 anni), 3 in provincia di Bologna (una donna di 96 anni di Bologna e, nel circondario imolese, un’altra donna di 94 anni e un uomo di 84); 2 nel piacentino (entrambi uomini, rispettivamente di 78 e 88 anni); uno in provincia di Forlì-Cesena (un uomo di 91 anni di Cesena). Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, in Emilia-Romagna i decessi sono complessivamente 4.876.

I CASI PER PROVINCIA – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

17.213 a Bologna e Imola (+ 735, di cui 259 sintomatici)

(+ 735, di cui 259 sintomatici) 13.162 a Modena (+ 599, di cui 314 sintomatici)

(+ 599, di cui 314 sintomatici) 11.827 a Reggio Emilia (+ 275, di cui 200 sintomatici)

(+ 275, di cui 200 sintomatici) 8.765 a Piacenza (+ 117, di cui 44 sintomatici)

(+ 117, di cui 44 sintomatici) 7.340 a Parma (+ 135, di cui 87 sintomatici)

(+ 135, di cui 87 sintomatici) 6.197 a Rimini (+ 153, di cui 52 sintomatici)

(+ 153, di cui 52 sintomatici) 4.523 a Ravenna (+ 168, di cui 102 sintomatici)

(+ 168, di cui 102 sintomatici) 3.770 a Ferrara (+ 162, di cui 15 sintomatici)

(+ 162, di cui 15 sintomatici) 3.087 a Forlì (+ 40, di cui 28 sintomatici)

(+ 40, di cui 28 sintomatici) 2.399 a Cesena (+ 44, di cui 35 sintomatici)

IL REPORT DELL’ASL ROMAGNA DI OGGI 11 NOVEMBRE

ASL Romagna fornisce alcuni dati relativi alla settimana dal 2 all’8 novembre (precisando che si tratta dei casi di residenti diagnosticati sul territorio romagnolo). Nella settimana di riferimento si sono verificate 2.851 positività su un totale di 29.431 tamponi, con una incidenza dunque del 9,7 per cento che, pur aumentando rispetto alla settimana precedente, resta ancora più bassa rispetto all’incidenza nazionale (slide 4). Su questo dato si registra, nell’ultima settimana, un aumento in tutti i territori, con Rimini e Ravenna ancora con dati superiori rispetto a Forlì e Cesena. Differenze significative anche rispetto all’indicatore delle positività su popolazione residente (slide 6) così come sulle percentuali di asintomatici (slide 7). È anche bene evidenziare che tra le nuove positività nella settimana di riferimento un numero significativo è stato riscontrato in ospiti di Case residenze anziani (soprattutto nel Ravennate), in situazioni cioè confinate, e con pazienti che già si trovavano di fatto isolati al momento della diagnosi. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto, nella settimana di riferimento si è verificato un aumento, in questo caso omogeneo tra i vari territori, di malati nei reparti di degenza e anche dei ricoverati nelle terapie intensive, sia in valore assoluto sia in termini percentuali rispetto al totale dei ricoverati (più 1 per cento – slide 12).

“Come spiegato , sebbene l’incremento di pazienti sul territorio romagnolo sia più contenuto rispetto alla media nazionale, e sebbene la percentuale di asintomatici sia del 44 per cento (1 punto percentuale in più rispetto alla settimana precedente), l’incremento del numero di pazienti ci ha portati ad attivare le misure previste nel terzo livello del nostro Piano dinamico Covid – ribadisce il direttore sanitario dell’Ausl Romagna Mattia Altini -. Dobbiamo essere chiari: non siamo nelle condizioni di non poter ricoverare pazienti: negli ospedali romagnoli il numero complessivo di posti letto è ovviamente superiore ai 529 dedicati al covid riportati nel piano per il livello rosso, ma andare oltre significherebbe limitare di conseguenza il resto dell’attività sanitaria extra – covid, ovviamente per le prestazioni non urgenti, ma sempre con un potenziale rischio per la salute generale della popolazione e con le conseguenze sociali che questo può rappresentare. Questa è una sfida che noi stiamo affrontando, ma che potremo vincere solo se tutti i membri delle nostre comunità ci aiuteranno, mantenendo sempre comportamenti corretti e mettendo in atto le ormai note linee guida. In questo momento è più che mai importante”.

CONSULTA IL REPORT: ASL ROMAGNA Bollettino STAMPA 2-8 nov

TABELLE SULL’ANDAMENTO DELLA PANDEMIA PUBBLICATE IL 10 NOVEMBRE DALLA REGIONE ER