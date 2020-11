Il Comandante Regionale della GdF Giuseppe Gerli in visita al Comando Provinciale di Ravenna

Nella giornata di ieri, 10 novembre, il Comandante Regionale della Guardia di Finanza dell’Emilia Romagna, Generale di Divisione Giuseppe Gerli, si è recato in visita al Comando Provinciale di Ravenna, dove è stato accolto dal Comandante Provinciale, Col. Andrea Mercatili.

Gerli, dopo aver partecipato ad un briefing operativo nel corso del quale gli sono state illustrate la caratteristiche del contesto socio-economico della provincia e le principali attività svolte dai Reparti del Corpo a tutela della sicurezza economia e finanziaria del territorio, si è collegato in videoconferenza con i Comandanti dei Reparti territoriali della provincia ai quali ha manifestato il suo personale ringraziamento per l’impegno profuso nella quotidiana azione di servizio in questo momento di forte ripresa della diffusione dei contagi da COVID-19, raccomandando loro la rigorosa applicazione delle procedure e dei protocolli di prevenzione in essere al fine di garantire l’operatività dei Reparti, ma anche la salubrità delle caserme.

Al termine dell’incontro il Generale Gerli, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni sul distanziamento personale, ha voluto passare in rapida rassegna gli uffici del Comando Provinciale per rivolgere un indirizzo di saluto al personale di ogni ordine e grado presente al lavoro.