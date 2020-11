Lettere di minacce delle Nuove Brigate Rosse: dubbi su attendibilità, sembra un delirio negazionista non un testo anticapitalista e brigatista

Le lettere delle presunte Nuove Brigate Rosse sono tante. E circolano da parecchi giorni. Sono state tenute nel cassetto per non fare troppo rumore, fino a quando la denuncia pubblica non è partita dal Sindaco di Ferrara Alan Fabbri. Nel frattempo erano stati allertati gli investigatori. Ieri è stata resa nota anche la lettera arrivata a Michele de Pascale Sindaco di Ravenna. Una lettera è stata recapitata anche al Presidente della Regione Stefano Bonaccini. Lo ha rivelato lui stesso sulla sua pagina Facebook. “Diversi sindaci in questi giorni hanno ricevuto lettere di minaccia indegne. Una simile lettera è stata recapitata anche a me e prontamente ho contattato le autorità competenti. Come ribadito questa mattina al sindaco di Ferrara (Alan Fabbri), anche a Gian Carlo Muzzarelli sindaco di Modena, Andrea Gnassi sindaco di Rimini, Michele de Pascale sindaco di Ravenna e Gian Luca Zattini sindaco di Forlì, vanno la solidarietà e la vicinanza mia e di tutta la Regione. Istituzioni e comunità regionale stiano unite contro chi semina odio. Mi auguro vengano individuati prima possibile i responsabili” ha scritto il Presidente dell’Emilia-Romagna. La lettera che minaccia attentati se non si ripristineranno le condizioni di normalità pre Covid, è arrivata una settimana fa anche al sindaco di Bologna Virginio Merola. Un’altra lettera sarebbe arrivata alla sede nazionale del Partito Democratico.

Il testo della lettera è delirante. Ecco le prime righe con l’intestazione Brigate Rosse e con la stella a 5 punte: “Il Popolo Italiano si è RISVEGLIATO e condanna la dittatura imposta da una classe politica incapace e impreparata in materia economica-finanziaria e sanitaria. Abbiamo deciso, uniti come un tempo, di colpire il cuore dell’Italia: GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2020 posizioneremo ordigni esplosivi in sedi giornalistiche, sedi politiche, stazioni ferroviarie, banche, uffici pubblici e la RIVOLUZIONE AVRÀ INIZIO!” Ci sono poi delle richieste perentorie quanto strampalate, che ricordano assai più le tesi negazioniste che circolano ampiamente sul web piuttosto che le tesi anticapitalistiche delle Brigate Rosse di qualche anno fa. Fra le altre richieste, le presunte Nuove Brigate Rosse chiedono di “comunicare a tutti gli italiani che la Pandemia da Covid 19 è terminata” e di “vietare la divulgazione di notizie allarmanti e false.”

Ci sono seri dubbi naturalmente sulla “attendibilità” di queste lettere firmate “Nuove Brigate Rosse” recapitate a tanti destinatari diversi e in particolare sindaci. Secondo quanto l’Ansa apprende da fonti del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, riportate anche da Il Resto del Carlino e Repubblica Bologna, si tratterebbe infatti di un documento totalmente infondato e che suscita molte perplessità tra gli investigatori. Accertamenti sono in corso per stabilire se ci sia un’unica mano dietro la lettera, che sembra soprattutto frutto dell’esasperazione e della rabbia di una o più persone o comunque di qualcuno che vuole rimestare nel torbido. Naturalmente, tenuto conto della situazione difficile, del disagio di molti e del clima pesante che si respira nel Paese, anche un’azione come la lettera delle presunte Nuove Brigate Rosse non può essere sottovalutata.

Intanto si susseguono gli attestati di solidarietà al Sindaco di Ravenna Michele de Pascale, da parte di consiglieri comunali, partiti, sindaci, rappresentanti di altre istituzioni, del mondo dell’economia e del sindacato.