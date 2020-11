Lugo: modifiche alla viabilità in via Sassoli, giovedì 12 novembre

Giovedì 12 novembre via Sassoli, a Lugo, sarà chiusa al traffico dalle 13.30 alle 18, eccetto residenti, per consentire alcuni lavori. In questa giornata chi percorre via Garibaldi, giunto all’intersezione semaforica con via Sassoli, dovrà proseguire diritto in via Garibaldi o svoltare a sinistra in via Biancoli. Chi percorre via Baracca, giunto all’intersezione con via Sassoli, dovrà proseguire diritto in via Fermini o svoltare a sinistra in viale degli Orsini.

Chi percorre viale degli Orsini con direzione di marcia Stazione-via Garibaldi, giunto all’intersezione con via Sassoli dovrà svoltare a sinistra in via Fermini. Infine, chi percorre via Biancoli con direzione viale Bertacchi-via Garibaldi, giunto all’intersezione semaforica con via Sassoli dovrà svoltare a sinistra in via Garibaldi.

In via Garibaldi, venerdì 13 novembre sarà invece in vigore dalle 8 alle 13 un divieto di sosta con rimozione coatta di fronte al civico 78.