“Mettiamo radici per il futuro”: nel ravennate due vivai accreditati e quasi 3mila alberi già distribuiti

Acero, melo, pioppo, betulla, gelso, nocciolo, ontano. Sono solo alcune delle tipologie di piante che stanno trovando casa nei parchi, nei giardini e nelle zone verdi di tutto il territorio regionale, come previsto dalla campagna ‘Mettiamo radici per il futuro’ che consiste nella distribuzione gratuita di 4,5 milioni di specie arboree – una per ogni abitante – nei prossimi quattro anni.

Un piano green senza precedenti dal valore di 14 milioni di euro, nato con l’obiettivo di estendere la superficie boschiva su tutto il territorio regionale e contribuire così alla lotta ai cambiamenti climatici e al miglioramento della qualità dell’aria.

In provincia di Ravenna sono due i vivai accreditati a cui rivolgersi per ottenere gratuitamente uno o più alberi da piantare in aree pubbliche o private: si tratta dell’azienda Fruttidoro di Samuele Dalmonte a Faenza e Vivai Landi di Silvia Landi a Mezzano di Ravenna.

“L’iniziativa regionale sta andando bene – spiega Dalmonte, destinatario del finanziamento più importante in provincia, pari ad oltre 132mila euro dei 135 a disposizione per il ravennate -, fino ad ora abbiamo avuto oltre 200 contatti, tra ritiri già effettuati e ordinazioni, e abbiamo distribuito quasi 3mila piante. Si è fatto vivo anche qualche Comune o associazione, ma per il 90% si tratta di singoli cittadini. Abbiamo fatto consegne in tutta la Romagna, dall’imolese, fino alla zona cesenate”.

Sono gli stessi utenti che usufruiscono del bando a scegliere che tipo di albero piantare, a seconda della zona in cui andrà ad inserirsi: la Regione ha solo diviso le essenze arboree disponibili in quattro macro aree, collina, città, pianura e montagna, in modo che non si finisca per piantare un castagno in riviera e un pino marittimo tra i colli e ha chiesto ai vivaisti di svolgere un’azione di “filtro”, consigliando sul tipo migliore di pianta a seconda del terreno e dell’esposizione in cui verrà piantata, ma per il resto c’è massima libertà.

“Gli alberi possono essere messi a dimora in qualsiasi tipo di area, sia un giardino vuoto o un appezzamento di terreno libero: vengono donati dal bando regionale con l’impegno per il singolo di curarli e farli crescere, senza abbatterli, perché lo scopo è quello del rimboschimento della Regione”, chiude Dalmonte, che precisa di avere ancora un ampio margine di budget da spendere fino alla fine dell’anno e invita gli interessati a farsi avanti.

I dati del primo report regionale di monitoraggio dell’iniziativa, aggiornati al 6 novembre, contano – in poco più di un mese dall’inizio della campagna- oltre 130mila piante consegnate e circa 14mila beneficiari, di cui 13.500 sono cittadini, 153 le associazioni e 287 gli enti pubblici e più di 50mila prenotate da Enti locali. Si tratta di una distribuzione pari al 36% del valore delle piante messo a disposizione dal bando, corrispondente a un investimento regionale di circa 400mila euro.

Tutte le informazioni sulla campagna, al sito https://radiciperilfuturoer.it.