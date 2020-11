Un altro anziano è stato portato via dal Covid alla Boari di Alfonsine

Il Covid continua a fare vittime all’interno della Cra Boari di Alfonsine: ieri 10 novembre il Sindaco di Alfonsine Riccardo Graziani ha segnalato la scomparsa di un altro anziano, è il decesso numero 12 di questa tragica serie. La morte di ieri non è ancora stata registrata dai dati del bollettino quotidiano della Regione. In totale, in otto mesi di pandemia le vittime causate in qualche modo dal Covid in provincia di Ravenna sarebbero circa 120: una trentina di queste erano ospiti di strutture per anziani.