Fermato per un controllo dopo le 22 fornisce false motivazioni: sanzionato e denunciato 54enne faentino a Forlì

La Polizia di Stato di Forlì ha denunciato alla Procura della Repubblica un professionista faentino di 54 anni, ritenendolo responsabile dei reati di rifiuto, e successiva falsa attestazione, di indicazioni sul proprio stato personale, rilasciate nell’ambito dei controlli in ordine ai divieti di spostamento serale e notturno disposti dal DPCM del 3 novembre scorso.

L’uomo è stato fermato poco dopo le 22 lungo viale Salinatore a Forlì. Alla richiesta degli agenti sulle motivazioni della sua presenza sul posto, dapprima ha rifiutato di dare una risposta, poi ha addotto motivi di lavoro imprecisati, e alla domanda che mirava ad approfondire questo aspetto, ha opposto diniego rispondendo che non era tenuto a dare giustificazioni.

Nei suoi confronti si è quindi proceduto alla contestazione della violazione amministrativa prevista dalla legge (400 euro, ridotti a 280 se pagati entro cinque giorni), in seguito, sulla base del comportamento assunto, è stata inoltrata la denuncia in Procura, poiché avrebbe violato le norme di legge che impongono di fornire indicazioni sul proprio stato, e sanzionano chi le comunichi non veritiere.