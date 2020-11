Lugo piange un’altra vittima del Covid. Ieri 10 nuovi contagiati. All’Umberto I 60 i malati, di cui 8 in terapia intensiva

In una giornata in cui la Regione ha segnalato sei vittime nel Ravennate, anche Lugo ne fa registrare una. Lo ha comunicato ieri 11 novembre il Sindaco Davide Ranalli nel suo report quotidiano su Facebook. “Ci sono giornate in cui non è facile fare questo consueto aggiornamento sulla situazione dei contagi a Lugo. Oggi è uno di questi. Purtroppo devo comunicare un altro decesso di un cittadino lughese. Abbracciamo la sua famiglia, a cui va il nostro cordoglio. Le nuove positività al Covid-19 comunicate oggi e relative al nostro territorio sono dieci, di cui sei sintomatici e uno al momento ricoverato. – scrive Ranalli – I numeri sono sempre in aumento purtroppo; con i dati di oggi si è superato il milione di contagi registrati in Italia dall’inizio dell’emergenza. Dobbiamo impegnarci, tutti uniti, per limitare la diffusione del virus.” Ranalli ricorda poi che all’Ospedale di Lugo, nel reparto Covid sono ricoverati 52 pazienti, mentre 8 pazienti sono in terapia intensiva, nessuno in terapia semi-intensiva.