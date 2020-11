Massimo Isola: a Faenza 176 nuovi positivi in una settimana, oltre 25 di media al giorno. Ieri 3 decessi. Varchi per entrare ai mercati

Nel consueto aggiornamento sulla sua pagina Facebook, il Sindaco di Faenza Massimo Isola ieri 11 novembre ha tracciato un quadro di preoccupazione, ricordando anche che ieri si sono registrati tre nuovi decessi. “La diffusione del covid continua ad essere sempre più preoccupante. Nell’ultima settimana, con i dati calcolati da martedì 3 novembre a ieri, Faenza ha fatto segnare 176 nuovi positivi, numeri in decisa salita, oltre 25 di media al giorno. A questi va aggiunto il dato negativo di oggi, + 68, che porta il totale dei contagi faentini a 822.⁣ – scrive Isola – Fino a domenica scorsa i casi attivi a Faenza erano 430 di cui ben 194 casi nell’ultima settimana. Tre i nuovi decessi che hanno fatto salire il totale a 20, numero che nasconde il dramma di intere famiglie colpite nella propria dimensione affettiva e impossibilitate a dare un ultimo saluto ai propri cari ammalati, ferite dolorose, vuoti incolmabili.⁣”

“Positivo è il fatto che in provincia di Ravenna la percentuale di asintomatici sui casi diagnosticati sia ancora attorno al 50%, mentre in altri territori limitrofi è scesa al 27%. Significa che il sistema di tracciamento dei contatti sta reggendo, nonostante il numero dei contagi in decisa crescita lo renda sempre più complicato. Ciò è confermato anche dal fatto che la percentuale dei positivi sul totale dei tamponi eseguiti è ormai del 10%, un numero mai così elevato.⁣ – continua il Sindaco – Situazione ospedali: in Romagna il totale dei ricoveri di pazienti affetti da covid è passato in una settimana da 301 a 413 (+37%), mentre i pazienti in terapia intensiva da 24 a 38 (+54%).⁣”

Il Sindaco poi annuncia alcuni provvedimenti: “Per Faenza vi preannuncio che a partire da venerdì pomeriggio con il mercato del contadino di piazzale Pancrazi e sabato in centro storico, l’accesso alle aree dei mercati avverrà in maniera contingentata, attraverso delimitazioni, varchi in entrata e uscita e controlli più stringenti da parte di volontari e polizia municipale per evitare il più possibile le occasioni di assembramento. All’interno delle aree i comportamenti da mantenere sono sempre gli stessi ma fondamentali: mascherina obbligatoria indossata in maniera corretta, sanificazione delle mani prima di toccare la merce e mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.⁣ Nei prossimi giorni vi informeremo sulle diverse iniziative sociali, sanitarie ed economiche che stiamo progettando e che presto attueremo per cercare di essere il più vicino possibile alla nostra forte comunità.⁣ Ciascuno può fare la propria parte per il contenimento dell’epidemia, non diamo nulla per scontato.”