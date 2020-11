Ravenna. Il Prefetto Caterino: controlli a tappeto, in particolare durante il fine-settimana. L’essere Zona Gialla ha fatto abbassare la guardia

“L’andamento dei contagi da Coronavirus è preoccupante, e nella nostra provincia è oramai al limite della drammaticità. Le strutture sanitarie sono sotto pressione e c’è la necessità di richiamare i cittadini a comportamenti consoni alle misure date dal Governo per contenere la diffusione del virus”. E’ quanto sottolinea il Prefetto di Ravenna Enrico Caterino, al termine di una giornata, quella di ieri mercoledì 11 novembre, che ha visto riunirsi in Prefettura il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, composto dei vertici delle forze dell’ordine, i sindaci del territorio ravennate e rappresentanti dell’Ausl Romagna.

“L’aumento dei contagi impone un’ulteriore riflessione sui controlli anti-covid, che saranno intensificati a partire dal prossimo fine settimana” spiega Caterino. Durante la riunione del Comitato è stato stabilito che saranno inasprite anche le sanzioni.

“Se nelle scorse settimane abbiamo preferito concedere un margine di tollerabilità, per dare il tempo ai cittadini di adattarsi alle nuove misure, ora non è più il caso. I controlli saranno intensificati soprattutto nel fine settimana e saranno a tappeto” assicura il Prefetto, sottolinenando che particolare attenzione verrà posta nelle aree ritenute più critiche, cioè a più alto rischio di assembramento, e che verranno monitorati anche i servizi di ristorazione e le attività commerciali. “Tutti dovranno cercare di rispettare al massimo le linee guida anti-covid emanate, perché questa pandemia si supera non solo grazie a controlli repressivi ma grazie a senso di responsabilità e consapevolezza da parte della popolazione”.

“Sappiamo che ci sono alcune aree dove gli assembramenti si formano con più facilità, soprattutto durante il fine settimana se le condizioni meteo lo consentono. I monitoraggi effettuati dalle forze dell’ordine hanno individuato delle zone più a rischio. Ad esempio, Cervia nell’ultimo week end è stata presa d’assalto, e ci sono piazze a Ravenna dove si formano assembramenti” spiega il Prefetto, che punta a coinvolgere anche le associazioni di volontariato, definite “una risorsa preziose in queste circostanze e che già in passato si sono rivelate efficaci”. Insomma, il sistema è orientato ad intensificare i controlli su tutto il territorio provinciale.

“Non nego che la maggior parte dei ravennati abbia un senso di responsabilità diffuso, ma c’è la tendenza ad abbassare la guardia – prosegue Caterino -. Essere stati collocati nella “fascia gialla” rischia di far sottovalutare la situazione che invece è grave anche nella nostra provincia. Il virus si sta manifestando in maniera più aggressiva rispetto a primavera, inoltre andiamo incontro alla stagione invernale e alle feste natalizie, e ciò può comportare un rischio maggiore di contagi”.

“Durante il Comitato riunitosi ieri in Prefettura si è parlato anche della lettera di minacce a firma “nuove Brigate Rosse” , ricevuta dal sindaco di Ravenna de Pascale e da altri primi cittadini” dichiara il Prefetto, assicurando che le indagini in corso da parte della autorità giudiziaria puntano, in primis, a verificarne dell’attendibilità. “Minacce inaccettabili e da condannare, in particolare in questo periodo in cui i sindaci sono impegnati nell’emergenza sanitaria. Sono convinto che gli autori verranno individuati quanto prima. In ogni caso, per cautela, non sottovaluteremo le minacce scritte nella lettera e il 19 novembre, data indicata per le azioni terroristiche, alzeremo il livello di attenzione e intensificheremo i servizi di controllo.