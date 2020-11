Coronavirus a Ravenna: 176 casi, 83 sintomatici, 6 ricoveri, 33 guarigioni e un altro decesso, una donna di 90 anni

INFORMATIVA SUI CASI DI COVID IN PROVINCIA DI RAVENNA DEL 13 NOVEMBRE

Nel territorio provinciale di Ravenna si sono registrati 176 casi. Si tratta di 89 maschi e 87 femmine; 93 asintomatici e 83 con sintomi; 170 in isolamento domiciliare e 6 ricoverati. Nel dettaglio: 69 da contact tracing; 57 per sintomi; 2 per test ricovero; 15 per test di categoria; 31 per tampone volontario e 2 per rientro dall’estero (Moldavia). la Regione ha comunicato un decesso: una paziente di 90 anni. Si sono verificate 33 guarigioni complete. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate, aggiornati alla mattinata di , sono dunque 4.829. Rispetto alla distribuzione sul territorio la suddivisione risulta essere la seguente:

1.812 nel comune di Ravenna (+ 69)

874 Faenza (+ 30)

474 Lugo (+ 17)

306 Cervia (+ 12)

160 Bagnacavallo (+ 3)

158 Alfonsine (+ 1)

142 Russi (+ 6)

126 Castel Bolognese (+ 5)

86 Cotignola (+ 2)

85 Conselice

81 Brisighella

81 Massa Lombarda (+ 3)

75 Fusignano (+ 3)

53 Solarolo (+ 3)

52 Riolo Terme (+ 3)

38 Sant’Agata sul Santerno (+ 3)

16 Bagnara (+ 1)

12 Casola Valsenio (+ 2)

198 residenti fuori provincia di Ravenna (+ 13)

LA SITUAZIONE REGIONALE, OGGI 13 NOVEMBRE

In Emilia-Romagna si sono registrati oggi 2.384 nuovi casi di positività, con oltre 20.500 tamponi con una media di 11,6 tamponi positivi ogni 100, leggermente inferiore a ieri (i casi positivi erano 2.402 ieri con circa 20.300 tamponi e con un rapporto di 11,8 tamponi positivi ogni 100). Dei nuovi positivi, sono 1.155 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. L’età media dei positivi di oggi è 45,5 anni.

I CASI COVID ATTIVI – I casi attivi ad oggi sono 48.156 (+ 2.132 sul giorno precedente).

LE PERSONE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE – Ad oggi sono 45.767 (+ 2.065 rispetto a ieri).

LE PERSONE IN TERAPIA INTENSIVA – I pazienti in terapia intensiva sono 225 in tutto il territorio regionale (- 3), e sono così distribuiti: 13 a Piacenza (invariato rispetto a ), 17 a Parma (-1), 23 a Reggio Emilia (+2), 52 a Modena (+4), 56 a Bologna (-11), 5 a Imola (-2), 19 a Ferrara (+4), 12 a Ravenna (invariato), 7 a Forlì (invariato), 2 a Cesena (invariato) e 19 a Rimini (+1).

LE PERSONE RICOVERATE NEI REPARTI COVID – I pazienti ricoverati nei reparti Covid attualmente sono 2.164 (+ 70).

I GUARITI – Le persone complessivamente guarite dall’inizio della pandemia salgono a 29.947 (+ 212).

I DECESSI – Purtroppo, si registrano 40 nuovi decessi: 17 in provincia di Bologna (8 donne di 91, 74, 90, 81, 86, 91, 83, 93 e 8 uomini 79, 89, 89, 75, 90, 79, 93, 89), una donna a Imola (di 87 anni), 6 a Modena (2 donne di 84 e 89 anni e 4 uomini di 68, 81, 87, 83 anni), 6 a Reggio Emilia (2 donne di 92 e 85 anni e 4 uomini di 71, 62, 97, 92), 2 a Ferrara (un uomo di 86 e una donna di 68), uno a Ravenna (una donna di 90 anni), 2 a Parma (2 uomini di 87 e 77 anni), uno a Cesena (una donna di 89 anni), 2 a Piacenza (un uomo di 61 anni e una donna di 80anni), nessuno a Rimini e 3 casi fuori regione. Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, in Emilia-Romagna i decessi sono complessivamente 4.965.

I CASI PER PROVINCIA – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

18.383 a Bologna e Imola (+ 548, di cui 260 sintomatici)

(+ 548, di cui 260 sintomatici) 14.249 a Modena (+ 536, di cui 249 sintomatici)

(+ 536, di cui 249 sintomatici) 12.449 a Reggio Emilia (+ 353, di cui 260 sintomatici)

(+ 353, di cui 260 sintomatici) 9.139 a Piacenza (+ 168, di cui 94 sintomatici)

(+ 168, di cui 94 sintomatici) 7.647 a Parma (+ 133, di cui 75 sintomatici)

(+ 133, di cui 75 sintomatici) 6.530 a Rimini (+ 131, di cui 71 sintomatici)

(+ 131, di cui 71 sintomatici) 4.829 a Ravenna (+ 176, di cui 83 sintomatici)

(+ 176, di cui 83 sintomatici) 4.019 a Ferrara (+ 131, di cui 15 sintomatici)

(+ 131, di cui 15 sintomatici) 3.235 a Forlì (+ 78, di cui 65 sintomatici)

(+ 78, di cui 65 sintomatici) 2.588 a Cesena (+ 100, di cui 57 sintomatici)

NOTA DEL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA DI ASL ROMAGNA SUL PROBLEMA TAMPONI: NUMERO TRIPLICATO, NESSUN TAGLIO, PRIMA VENGONO FATTI TAMPONI PER IL TRACCIAMENTO

In merito alle segnalazioni che stanno emergendo in questi giorni relative alle tempistiche per l’effettuazione e refertazione dei tamponi per Covid e ad alcune polemiche conseguentemente insorte, il Dipartimento di Sanità pubblica ha evidenziato ieri 12 novembre quanto segue.

“Il numero di tamponi effettuati in Romagna è triplicato negli ultimi mesi, collocandosi attualmente attorno a trentamila a settimana, con punte di oltre seimila tamponi processati al giorno, a seguito dell’aumento molto significativo di casi da verificare. Questo forte incremento, unitamente alla difficoltà, in alcuni momenti, a reperire i reagenti necessari all’esecuzione delle analisi, ha portato ad un rallentamento nei tempi di raccolta e processazione dei tamponi, che non è in alcun modo ascrivibile a “questioni economiche” o a “tagli”, che non vi sono stati.”

“Al contrario, l’Azienda ha investito e continua ad investire risorse per potenziare il servizio. Basti pensare, oltre al già citato incremento dei tamponi, all’assunzione di personale sanitario e tecnico assistenziale aggiuntivo per specifiche necessità collegate all’emergenza epidemiologica; ad oggi sono presenti in azienda oltre 1.240 operatori (di cui oltre 100 medici) con contratti di lavoro attivati per l’emergenza covid. Un certo numero di questi contratti, che era in scadenza a fine anno, è stato prorogato per 36 mesi. A fronte di questo di questo sforzo, l’Azienda si scontra con la scarsità di medici ed operatori sul mercato del lavoro, che ne rende difficile il reperimento, non certo per responsabilità aziendali, tanto che vi è la massima attenzione ad individuare professionisti non appena terminano la necessaria formazione, per assumerli.”

“Doverosamente chiarito questo quadro di riferimento, il Dipartimento si muove per priorità, privilegiando i tamponi necessari per il tracciamento (cioè i contatti stretti delle persone positive che emergono dalle indagini epidemiologiche) e le persone sintomatiche. Questo con l’evidente obiettivo di limitare il propagarsi della patologia, pur comprendendo bene il disagio di coloro che vedono tardare di qualche giorno il tampone “di negativizzazione” che serve per essere dichiarati guariti.”

“In aggiunta a ciò, in collaborazione col Laboratorio di Pievesestina, si sta predisponendo una differenziazione tra i “classici” tamponi molecolari, da adibire al tracciamento ed ai positivi, e tamponi antigenici, più rapidi, da utilizzarsi per le campagne di screening che vengono periodicamente effettuate (su personale sanitario, strutture per anziani, forze dell’ordine…), e per i tamponi di negativizzazione. Questo dovrebbe riportare i tempi di refertazione a tempi più brevi. Inoltre per aumentare la capacità di “raccolta” dei tamponi, si sta attivando una collaborazione con l’Esercito che già nei prossimi giorni porterà all’apertura di un terzo drive trhough a Riccione. Sono infine già operativi accordi con privati che hanno portato alla processazione, da parte loro, di ulteriori 500 tamponi al giorno, e nel giro di pochi giorni ulteriori accordi consentiranno di processarne altri 2.000.”