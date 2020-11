È scomparso Carlo Bezzi, Maestro di Lotta fondatore del CSRC Portuali Ravenna

Il 12 novembre è venuto a mancare il Maestro di Lotta Bezzi Carlo, fondatore, nei primi anni sessanta, della sezione lotta dell’allora nascente C.S.R.C. Portuali Ravenna – comunicano dal settore Lotta del CSRC Portuali Ravenna-. Bezzi, era molto conosciuto e stimato, sia come figura sportiva che umana nell’ambito di questa disciplina per cui ha speso moltissimo tempo ed infinite energie affrontando onerosi sacrifici personali.

Racconta Roberto Casadio, dei Portuali Ravenna che “quando Bezzi fu assunto presso la Compagnia Portuale, con un piccolo gruppo di compagni di lavoro e di palestra, iniziò con alcuni materassini di fortuna tenuti da un telo di iuta recuperato in ambito lavorativo e pochi attrezzi di fortuna” e “seppe cogliere l’opportunità offerta dalla Direzione di costruire una struttura con locali riservati alla ricreazione dei propri soci lavoratori e di una palestra nella quale organizzare attività ricreative e sportive anche per i loro figli”.

“Da allora operò sempre con ferma volontà e determinazione per portare quanti più giovani a frequentare la nuova palestra del G.S. Portuali. Riuscì nel suo intento di dare vita ad un gruppo nutrito e molto valido di atleti e collaboratori mettendo le proprie competenze al servizio del gruppo. Arrivarono i primi risultati sportivi a livello regionale, nazionale e internazionale; molti sono stati poi gli atleti entrati a far parte dei Gruppi Sportivi Militari e della cerchia degli Atleti Azzurri, conseguendo risultati di valore anche in ambito internazionale” prosegue Casadio.

“Una delle sue peculiare capacità era quella di aggiornarsi costantemente con partecipazione a corsi nazionali ed internazionali carpendo tutte le possibilità di potere adeguare le nuove tecniche e le moderne conoscenze scientifiche alla programmazione e alla preparazione fisica in funzione delle caratteristiche individuali dei giovani e degli Atleti evoluti” – racconta Casadio -. Ma la sua migliore intuizione, quella che è rimasta viva nei cuori dei suoi atleti e dei relativi genitori, fu l’attenzione e la cura con cui ha organizzato l’attività giovanile fondando Centri di Avviamento allo Sport, riconosciuti ufficialmente dal C.O.N.I., e dei Centri di Alta Specializzazione Regionale che negli anni settanta\ottanta gli furono assegnati dalla Federazione Nazionale. Creò, organizzò e diresse vari centri di avviamento dislocati a livello periferico e, precursore della collaborazione M.I.U.R. Enti Sportivi, riuscì ad entrare in stretta e fattiva collaborazione con il mondo della Scuola Primaria e Secondaria, presentando progetti di formazione motoria e sportiva che hanno fatto crescere anche in ambito scolastico una stima e una forma di grande “rispetto” verso una disciplina che ha sempre avuto difficoltà ad essere accettata dal personale docente”.

Ciò che rimane indelebile nel cuore di chi è stato suo allievo, collaboratore e interlocutore, sono l’onestà intellettuale, la forte personalità, la capacità di aggregazione e un’innata capacità e sensibilità a capire, sorreggere, ad entrare empatia con i giovani delle varie fasce d’età che l’hanno avuto come “Maestro” – sottolineano dal CSRC Portuali Ravenna– . I suoi ex-allievi potranno non essere più Atleti o Campioni, ma sono certamente persone che nel vivere quotidiano o nel ruolo di genitori e membri della comunità saranno latori dei sani e sempre attuali valori morali, dei sani principi di vita e, ricordandolo con gratitudine, riconoscenza e affetto”