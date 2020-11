Gira in macchina per Ravenna, ma al controllo gli trovano addosso la droga: nei guai un 19enne

La Polizia ha denunciato a piede libero B.F., 19enne ravennate, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti. L’altra sera un equipaggio ha proceduto, in via Fiume Montone Abbandonato, al controllo di una auto con a bordo due giovani. Al controllo dei documenti i poliziotti hanno avvertito l’inequivocabile odore della marijuana: un’approfondita verifica ha consentito agli agenti di sequestrare quattro involucri che B.F. teneva saddosso e risultati contenere, complessivamente, oltre 7 grammi di marijuana. Il giovane è stato quindi condotto in Questura, dove è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti.