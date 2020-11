Rimborsi Tari e Addizionale Comunale 2017 e 2018: domande entro il 16 novembre al Comune di Faenza

In base al regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Faenza a fine dicembre 2016, anche quest’anno saranno erogati rimborsi Tari e dell’addizionale comunale, per gli anni di imposta 2017 e 2018, ai nuclei famigliari in particolari condizioni di disagio economico-sociale.

Hanno diritto al rimborso, totale o parziale, quei cittadini il cui reddito Isee è inferiore a 16.000 euro. Per presentare le domande di rimborso i contribuenti devono rivolgersi ai Caf convenzionati in città. Le domande vanno presentate entro il 31 gennaio 2021.