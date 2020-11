Massa Lombarda. Gattina di appena 20 giorni abbandonata al freddo, Enpa: “È reato, chi ha visto qualcosa segnali”

Ieri mattina poco dopo le 10:00 è stata abbandonata una gattina di circa 20 giorni nei pressi di una colonia in Via Tiglio a Massa Lombarda, segnalano dall’Enpa, specificando che “L‘abbandono di animali è un reato punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Il Nucleo delle Guardie Zoofile Enpa è già stato allertato per individuare il responsabile di questo atto”.

“Chi ha commesso questo orribile gesto – afferma Elio Geminiani Presidente Enpa – dimostra crudeltà ma soprattutto tanta ignoranza in quanto un cucciolo così piccolo necessita di essere allattato e poi al compimento del mese dovrà essere svezzato con alimenti specifici. I cuccioli dipendono completamente dalla loro mamma per mangiare, per la pulizia, per la termoregolazione e per riuscire ad espletare i propri bisogni’. ‘La piccola, individuata dal vicinato per i costanti miagolii, era già in ipotermia ed è stata subito riscaldata con un tappetino termico. Oggi le sue condizioni sono migliorate. La nostra preoccupazione riguarda la mamma e altri possibili fratellini… saranno morti, oppure abbandonati anch’essi in qualche altra colonia nei dintorni? ‘Nella giornata di ieri alcuni volontari hanno perlustrato diverse colonie in zona ma non hanno trovato nulla’.

L’Enpa di Lugo chiede “la collaborazione di tutti quei cittadini che nella mattinata di ieri possono aver notato autovetture in sosta davanti alla colonia. E’ possibile fornire informazioni all’indirizzo mail ggzz.ravenna@enpa.org o contattare il numero 353.4087176.”