Ravenna. Dispositivo di contraccezione ‘migra’ in un polmone: indagato ginecologo

Come riporta una nota dell’Ansa, la brutta avventura è accaduta a una ravennate di poco più di vent’anni: un dispositivo di contraccezione che le era stato inserito in un braccio nel 2017 – una barretta lunga 4 centimetri che impedisce l’ovoluzione per 3 anni – si è poi spostato in un polmone, in una posizione al momento giudicata inoperabile per via dei rischi connessi. Per l’accaduto un ginecologo è stato indagato per lesioni colpose. Per fare chiarezza su quanto avvenuto, ieri il Gip Janos Barlotti ha affidato una perizia medico legale alla presenza degli avvocati del ginecologo e della ragazza, che hanno a loro volta individuato consulenti propri: entro 60 giorni verrà depositata la risposta alle domande del Tribunale.