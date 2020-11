Ravenna, Porto Fuori: in 20 fanno un pranzo con grigliata ai Tre Laghi, multe da 400 euro a testa

All’ora di pranzo, gli agenti dell’Ufficio Polizia Commerciale e tutela del consumatore di Ravenna, nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione delle trasgressioni alle norme di contenimento del contagio da Coranovairus, sono intervenuti al Parco Tre Laghi a Porto Fuori. Sul posto sono state identificate quasi 20 persone, intente a effettuare una bella grigliata. All’intervento delle Forze dell’Ordine, i convenuti si sono giustificati dicendo che non sapevano della norma che vieta appunto questo tipo di feste conviviali in luogo pubblico. Sono stati multati con 400 euro a testa. Fra i presenti, cittadini italiani e di altre nazionalità, fra cui un Albanese non in regola con il permesso di soggiorno. La Polizia Locale rammenta che l’ultima ordinanza regionale ha stabilito che è vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su Area pubblica o aperta al pubblico.