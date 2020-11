Rimandati a primavera gli omaggi funebri per Bill Holmberg, indiscusso campione del Baseball Godo

L’Asd Baseball Softball Godo e la famiglia di Bill Holmberg, indimenticato campione della squadra locale, che si è spento qualche giorno fa a causa di una malattia contro la quale stava combattendo da qualche mese, informano che, a causa del peggiorare della crisi sanitaria da corona virus e delle stringenti restrizioni al movimento introdotte per contrastare il contagio, si è deciso, seppure con rammarico, di sospendere qualsiasi cerimonia funebre in ricordo dell’atleta. “Ogni iniziativa in tal senso – sottolineano però dalla squadra – viene solo rinviata a tempi migliori, ci auguriamo alla prossima primavera, possibilmente in concomitanza con l’inizio del campionato. Ci uniamo alla famiglia per esprimere a tutti i più sentiti, riconoscenti e commossi ringraziamenti per l’enorme affetto mostrato per Bill”.