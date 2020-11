Stretta anti-covid. Giacomini (Polizia Locale Ravenna): informiamo e controlliamo, e chi vuol fare il furbo non la farà franca

Nel complesso è positivo il giudizio del comandante della polizia locale di Ravenna, Andrea Giacomini, in merito all’esito dei controlli effettuati sul territorio del comune di Ravenna, durante la prima domenica in “zona arancione”. Da ieri, domenica 15 novembre, sono due i provvedimenti adottati, quello del Governo che colloca la Regione Emilia Romagna in zona arancione, e poi c’è l’Ordinanza anti-assembramenti del 12 novembre, firmata del presidente Bonaccini.

“Il primo riguarda soprattutto il divieto di spostamento al di fuori del territorio comunale, se non per comprovate necessità, mentre l’ordinanza incide su attività economiche e su alcuni comportamenti anti-assembramento” spiega Giacomini. “Su alcune misure sappiamo che, ancora per un po’, sarà necessario fare opera di sensibilizzazione verso i cittadini – commenta il comandante della Polizia Locale, prendendo ad esempio il caso del caffè d’asporto -. “La combinazione della disposizione nazionale, che prevede solo asporto e consegna a domicilio, e il divieto regionale di consumare in area pubblica, non consentono di bere il caffè mentre si cammina per strada. Quindi se vediamo qualcuno che beve o mangia passeggiando, è nostro compito far notare che non è consentito”.

Messaggio recepito, invece per quanto riguarda le disposizioni che prevedono il divieto di uscire dal proprio territorio comunale, o le chiusure di grandi e medie strutture di vendita e complessi commerciali. “Le misure si sono rivelate efficaci, anche nelle località di mare dove abbiamo rilevato solo poche eccezioni – commenta -. ma nel complesso c’è margine di miglioramento: sono state controllate persone che si trovavano al di fuori del proprio comune senza valide motivazioni e in tre casi sono scattate le sanzioni. Emblematico è il caso del camperista fermato a Savio. L’uomo, originario di Manfredonia e residente in Lombardia, ha dichiarato di essere in vacanza in Romagna con base in un campeggio del ferrarese, ma domenica mattina ha deciso di fare una gita prima a Cervia e poi a Ravenna. Una somma di condotte irregolari, chiaramente incompatibili con le disposizioni anti-covid”.

Altre sanzioni scattate nel fine settimana hanno interessato il bar Centrale di Porto Fuori, che ha continuato a somministrare bevande oltre l’orario consentito, e alcuni circoli privati che hanno aperto, pur non potendo fare ristorazione a domicilio o da asporto, non rientrando nella categoria ristoranti. La trasgressione più “famosa” quella della grigliata, sempre a Porto Fuori, di cui abbiamo già parlato.

“Il monitoraggio continuerà anche nei prossimi giorni. Il nostro compito è far passare il messaggio che chi non rispetta le regole, ritenendosi “più furbo” , non la farà franca e sarà sanzionato e che non è accettabile la giustificazione “non lo sapevo” – dichiara il comandante della Polizia Locale – . Nel complesso le misure hanno conseguito l’obbiettivo di ridurre assembramenti e spostamenti. Se sabato, vigilia di zona arancione, è stato riscontrato qualche eccesso, imputabile agli acquisti “pre-chiusura”, domenica si è conseguita maggior tranquillità” conclude.