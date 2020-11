Unione della Bassa Romagna: pubblicato bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha pubblicato il bando 2020 per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp) che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria, nei seguenti Comuni dell’Unione: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda. Le domande potranno essere inoltrate a decorrere dal 16 novembre e fino al 18 dicembre 2020.

Al bando potranno partecipare sia nuovi soggetti interessati all’assegnazione di un alloggio, sia coloro i quali, già presenti nella graduatoria relativa al bando 2019, abbiano interesse a far valere condizioni diverse. Il testo del bando, i requisiti, le modalità di presentazione della domanda e la modulistica sono reperibili sui siti dei singoli Comuni, sul sito dell’Unione www.labassaromagna.it. La domanda potrà essere presentata mediante compilazione dell’apposito modulo online all’indirizzo http://servizionline.labassaromagna.it, tramite email a casa@unione.labassaromagna.it o tramite domanda cartacea da presentare agli sportelli degli Uffici Casa presenti sul territorio previo appuntamento telefonico ai numeri 0545 38509 – 38338 – 38459; potranno inoltre, essere inviate al Comune destinatario mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (in questo caso, come data di presentazione sarà valida quella del timbro postale). Le domande presentate oltre la scadenza saranno escluse dai concorsi.

Per ulteriori informazioni, contattare il Servizio Casa e Politiche abitative dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna al numero 0545 38509.