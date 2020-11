È scomparso il 44enne Tommaso Sintini, veterinario della clinica San Gaetanino di Ravenna

A causa di un arresto cardiaco, è venuto a mancare nella notte tra il 16 e il 17 novembre, Tommaso Sintini, 44enne, nato a Lugo e socio della clinica veterinaria San Gaetanino di Ravenna. Lascia la moglie Ambra, con cui gestiva la clinica, e due figli. Il malore lo avrebbe colto ieri sera mentre guardava la televisione a casa sua. Tantissimi messaggi di cordoglio da parte dei proprietari di animali frequentatori della clinica sono stati pubblicati su Facebook: “ha assistito più volte il mio cane. Persona bravissima non ci sono parole”, “ha strappato alla morte la mia cagnolina con amore, dedizione e professionalità. Da quel momento è diventato il suo veterinario. Mancherà. Le belle persone, mancheranno sempre. Ciao doc”. Sintini era conosciuto anche per il suo passato da pallavolista prima nelle giovanili giallorosse e poi in serie B1, con la Zinella Bologna ed inoltre per essere il fratello di Giacomo Sintini, ex pallavolista della nazionale che pochi anni fa aveva sconfitto un tumore. Non si conosce ancora la data dei funerali.



Anche il Porto Robur Costa 2030 piange la scomparsa di Sintini, che nel settore giovanile ravennate era stato tra i protagonisti del ciclo vincente dell’allora Porto Volley con il titolo italiano Under 18 e due Junior League nelle squadre allenate da Marco Bonitta. “Centrale d’attacco, di grande forza fisica, era un ragazzo educato, di carattere docile, sempre sereno, di una bontà fuori del comune. Ha fatto una discreta carriera sportiva ma la sua strada l’aveva già trovata nello studio e nella cura degli animali: su questo amore per loro ha costruito un percorso universitario e la sua attività professionale. Alla sua famiglia e al fratello ‘Jack’ mando un grandissimo abbraccio” così lo ricorda Bonitta. La società si unisce nelle condoglianze più sincere a tutta la famiglia di Tommaso Sintini.