Faenza sopra i mille casi. Sindaco Isola: nell’ultima settimana a Faenza una media di 36 contagi al giorno

Con i 21 nuovi positivi di ieri, Faenza ha superato quota mille contagi, arrivando a 1.006 totali dall’inizio della pandemia. Nell’ultima settimana i positivi sono stati 252, in media 36 contagi al giorno, dieci in più, sempre di media, rispetto a due settimane fa.⁣ Lo ha scritto nel suo report Facebook il Sindaco Massimo Isola, che ha ricordato un’altra importante notizia: oggi 17 novembre verrà attivato il nuovo punto di effettuazione dei tamponi a Faenza in modalità drive through, nei pressi del Palacattani con ingresso e uscita da piazzale Tambini.

⁣

Ma ecco il post integrale del Sindaco Isola. “Nella giornata di oggi Faenza registra 21 nuovi casi di positività al covid, facendo salire a 1.006 il numero complessivo dei positivi diagnosticati dall’inizio della pandemia nella nostra città. Nell’ultima settimana sono stati 252, in media 36 contagi al giorno, dieci in più, sempre di media, rispetto a due settimane fa.⁣ Per il territorio provinciale di Ravenna nel suo complesso oggi contiamo 146 casi, 64 maschi e 82 femmine, 65 asintomatici e 81 con sintomi di 6 ricoverati. Nel dettaglio: 66 sono stati individuati tramite il tracciamento dei contatti, 72 per sintomi, 2 per test ricovero, 4 per test di categoria, 2 per tamponi eseguiti privatamente. Il totale dei positivi in Provincia sale a 5.437 di cui 1.082 nell’ultima settimana.⁣ Le nuove regole a seguito del passaggio da zona a gialla ad arancione di più alta gravità rispetto all’emergenza sanitaria speriamo possano contribuire a rallentare i contagi. Una cosa però è certa: il livello di efficacia sarà direttamente proporzionale al rispetto delle restrizioni da parte di tutti. Perciò, adesso più che mai, dipende da noi.”

⁣

“Per il momento i mercati proseguiranno. Domani (oggi, ndr) sarà ulteriormente migliorato il sistema per contingentare le presenze e verranno potenziati i controlli, ma sarà ancora una giornata di transizione. A partire da giovedì contiamo di essere pienamente operativi con il piano definitivo per la massima sicurezza di tutti i frequentatori.⁣ Vi anticipo un’altra importante notizia: domani (oggi, ndr) verrà attivato il nuovo punto di effettuazione dei tamponi a Faenza in modalità drive through, nei pressi del Palacattani con ingresso e uscita da piazzale Tambini. – conclude Isola – Si tratta di una soluzione a cui si è lavorato in pieno accordo con l’AUSL della Romagna, visto che l’aumento esponenziale del numero dei tamponi giornalieri aveva reso impossibile continuare ad eseguirli in via Zaccagnini. La circolazione stradale sarà organizzata in modo da evitare pericoli e consentire l’effettuazione dei tamponi in maniera il più possibile snella.⁣”