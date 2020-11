Non si placano le proteste di insegnanti e studenti contro la DaD: a Faenza si fa lezione di storia all’aperto

Continuano le mobilitazioni nelle scuole organizzate dal gruppo di Priorità alla Scuola, per mettere al centro del dibattito pubblico l’esigenza di tenere aperti gli istituti di ogni ordine e grado, senza sacrificare la didattica in presenza per gli studenti più grandi, come prevedono le attuali disposizioni anticovid.

A Faenza oggi, martedì 17 novembre, si fa scuola all’aperto: la professoressa Gloria Ghetti, docente al liceo Torricelli – Ballardini e attivista del movimento PAS, terrà lezione di storia nel cortile della scuola dalle 12 alle 12.45, che andrà in diretta dalla pagina Facebook di Priorità alla Scuola.