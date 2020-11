Ravenna, il finanziamento per l’intervento di via Vicoli, bocciato da Arpae, destinato a Lido Adriano

Anticipando la discussione che dovrebbe avvenire su question time della Lista La Pigna oggi pomeriggio 17 novembre in Consiglio comunale, il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale parlando con i giornali oggi in edicola – Il Resto del Carlino e Corriere Romagna – si è detto “profondamente stupito” per la bocciatura da parte di Arpae Emilia-Romagna dell’intervento scolastico di via Vicoli dove dovrebbero sorgere due strutture per bimbi 0-6 anni, un nido e una scuola per l’infanzia. L’investimento previsto è di 1,5 milioni. Il Sindaco ha annunciato che il finanziamento europeo legato a quell’intervento che ora si blocca non andrà perduto, perché sarà dirottato sul nido e sulla scuola materna di Lido Adriano, che saranno realizzati a fianco della scuola media, anticipando un investimento con risorse comunali già previsto per il 2022. Nelle dichiarazioni del Sindaco è chiaro che il Comune di Ravenna difende la sua scelta iniziale – e quindi l’idoneità dell’area di via Vicoli per l’insediamento del polo per l’infanzia – e ha intenzione di aprire un confronto serrato con Arpae. L’agenzia regionale ha giudicato l’intervento del Comune di Ravenna in Via Vicoli inidoneo per via dell’inquinamento acustico e ambientale: il polo sorgerebbe a soli 200 metri dalla statale e a poche centinaia di metri da una zona artigianale con aziende che trattano sostanze pericolose; inoltre il metanodotto Snam e le linee Enel risulterebbero troppo vicine al nuovo plesso.