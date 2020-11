Solarolo. Il sindaco Briccolani: riapre sezione asilo nido, dopo caso di positività. E il mercato del giovedì si farà

Il sindaco di Solarolo, Stefano Briccolani, ha comunicato che l’Ausl ha disposto la riapertura della sezione dell’asilo nido, temporaneamente chiusa per un caso di positività.

Il primo cittadino ha annunciato che” dopo le valutazioni del caso abbiamo deciso di mantenere attivo il mercato del giovedì. Per poter rispettare l’ordinanza regionale il mercato sarà spostato in ‘piazza nera’ e ingresso e uscita avverranno da via Bassani. Si tratta della vecchia collocazione che già in altri momenti dì occupazione di piazza Garibaldi viene utilizzata. La differenza è che il mercato deve essere circoscritto e avere l’accesso controllato”.

“Ringrazio i volontari della protezione civile e chiedo a tutti di rispettare il loro prezioso lavoro” conclude Briccolani.